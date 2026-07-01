Des secouristes fouillent les décombres trois jours après les tremblements de terre qui ont frappé Catia La Mar, au Venezuela, samedi 27 juin 2026. Keystone

Le bilan des séismes au Venezuela s'alourdit

Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne a annoncé que 2295 étaient décédées lors du double tremblement de terre.

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Le bilan du double séisme au Venezuela a été révisé à la hausse une semaine après le drame. Il s'élève désormais à 2295 morts et plus de 11 000 blessés, a annoncé mercredi le président de l'Assemblée nationale.

Au total, «12 841 personnes ont été sinistrées» par les tremblements de terre du 24 juin, a ajouté Jorge Rodriguez à l'annonce du nouveau bilan des victimes, révisant à la hausse le précédent, établi mardi, qui était de 1943 morts et 10 571 blessés. (ag/ats)