Le bilan des séismes au Venezuela s'alourdit
Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne a annoncé que 2295 étaient décédées lors du double tremblement de terre.
Le bilan du double séisme au Venezuela a été révisé à la hausse une semaine après le drame. Il s'élève désormais à 2295 morts et plus de 11 000 blessés, a annoncé mercredi le président de l'Assemblée nationale.
Au total, «12 841 personnes ont été sinistrées» par les tremblements de terre du 24 juin, a ajouté Jorge Rodriguez à l'annonce du nouveau bilan des victimes, révisant à la hausse le précédent, établi mardi, qui était de 1943 morts et 10 571 blessés. (ag/ats)
L'actu internationale jour et nuit