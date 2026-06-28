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Venezuela: Un homme et son fils ont été retrouvés 4 jours après le séisme

A Mexican rescue worker and a sniffer dog search through the rubble of a collapsed building in La Guaira, Venezuela, Saturday, June 27, 2026, three days after twin earthquakes struck the country. (AP ...
Keystone

Venezuela: Un homme et son fils ont été retrouvés 4 jours après le séisme

Le miracle a eu lieu à Caraballeda, une ville côtière au nord de Caracas.
28.06.2026, 22:5128.06.2026, 22:51

Un homme et son fils adolescent ont été sortis des décombres dimanche près de quatre jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela, ont constaté des journalistes de l'AFP à Caraballeda, une ville côtière au nord de Caracas, ravagée par la catastrophe.

Séisme au Venezuela: les Etats-Unis vont jouer «un rôle majeur»

Des équipes de sauveteurs américains et français ont descendu d'une montagne de gravats, le jeune et son père, visiblement choqués et fatigués, tous deux nus sur des brancards, entourés de dizaines de personnes.

Le bilan du double séisme au Venezuela est passé de 1430 à 1450 morts dimanche, avec 774 immeubles touchés dont 189 qui se sont écroulés totalement. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50 000 alors que les autorités évoquent quelques centaines de disparus.

Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe après le tremblement de terre de mercredi, estiment les experts.

Le Venezuela compte plus de 1430 morts après les séismes

Le jeune qui était recouvert de poussière, avec du sang sur le genou droit et une main droite bandée, a été sorti en premier. Son père a été sorti ensuite. Lui aussi couvert de poussière, avec seulement un morceau de tissu sur le corps, il avait déjà reçu des soins médicaux, avec une sorte de sonde posée sur le corps. (ats/afp)

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