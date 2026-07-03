Les secouristes fouillent les décombres trois jours après les séismes qui ont frappé La Guaira, au Venezuela, samedi 27 juin 2026. Keystone

Le bilan s'alourdit au Venezuela

2645 personnes ont perdu la vie dans le double séisme du 24 juin au Venezuela. Environ 50 000 sont portées disparues.

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Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 2645 morts, selon un bilan donné vendredi.

«Bilan officiel du 3 juillet: 2645 morts, 12 666 blessés», selon le communiqué, alors que la veille la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait fait état de 2595 décès. Les autorités évitent de parler de disparus, mais les Nations unies les estiment à environ 50 000. (ag/ats)