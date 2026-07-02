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L'épidémie d'hantavirus est terminée

Passengers are sprayed with disinfectant by Spanish government officials before boarding a plane after disembarking from the hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius at Tenerife airport in the Canar ...
Des passagers aspergés de désinfectant avant leur embarquement dans un avion, après leur débarquement du paquebot touché par le hantavirus, à Ténérife, le dimanche 10 mai 2026.Keystone

L'épidémie d'hantavirus est terminée

L'OMS a déclaré la fin de l'épisode hantavirus qui a provoqué 13 infections et fait trois victimes. Tous les cas contact ont terminé leur quarantaine.
02.07.2026, 15:4602.07.2026, 15:46

L'épidémie d'hantavirus qui a fait trois victimes en avril est terminée. Comme la quarantaine des cas contacts s'est achevée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré jeudi la fin de cet épisode qui a provoqué 13 infections.

Hantavirus: l'OMS maintient son évaluation de «risque faible»

«Les derniers cas contacts ont fini leur quarantaine», a affirmé à la presse à Genève le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un patient avait été hospitalisé à Zurich de retour de la région. Il a guéri de ce virus.

Un membre de l'équipage du MV Hondius, sur lequel la première victime était décédée après avoir contracté le virus avant d'embarquer, avait dû observer une quarantaine en Argovie sans avoir eu de symptômes. Celle-ci s'est terminée il y a une dizaine de jours. Plus de 600 cas contacts ont été surveillés.

Un échantillon du virus avait été relayé dès le 8 mai par l'Université de Zurich au dépôt international du laboratoire de Spiez (BE), avait dit cette institution. L'OMS souhaite qu'il puisse alimenter les recherches pour des médicaments ou des vaccins. (ag/ats)

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