«Les résidents du vieux centre-ville sont structurellement et excessivement gênés par les foules et les nuisances causées par le tourisme de masse et la consommation de drogues dans l’espace public. (...) Ces mesures font partie du train de mesures annoncé l’année dernière pour lutter contre les foules et les nuisances dans le quartier rouge. Ces problèmes empêchent les résidents de dormir la nuit, réduisent leur qualité de vie et nuisent à la sécurité de l’ensemble du quartier.»

Communiqué de la ville de Amsterdam newsweed.fr