Trump menace la pharma

Trump a adressé des missives à 17 sociétés pharmaceutiques, dont Novartis, Pfizer ou Sanofi, pour exiger qu'elles baissent les prix des médicaments vendus aux Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a envoyé jeudi des courriers à 17 entreprises pharmaceutiques pour leur demander de baisser les prix des médicaments vendus aux Etats-Unis sous peine de représailles, a annoncé la Maison-Blanche.

«Il a signé 17 lettres aux sociétés pharmaceutiques», a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt en conférence de presse, avant de lire celle adressée au PDG d'Eli Lilly, David Ricks.

Le compte du chef de l'Etat, sur sa plateforme Truth Social, a dans la foulée publié l'ensemble des courriers, destinés aux dirigeants de Merck, Novartis, Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk et Sanofi, entre autres.

Dans ces courriers quasiment identiques, Trump a écrit:

«Si vous refusez d'agir, nous déploierons tous les moyens à notre disposition pour protéger les familles américaines contre les pratiques abusives en matière de prix des médicaments» Donald Trump

Il leur donne jusqu'au 29 septembre pour présenter des «engagements fermes» en ce sens.

Promesse non tenue

Le 12 mai, Donald Trump avait annoncé un plan pour considérablement réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis en les alignant sur ceux payés par d'autres grandes économies, une promesse qu'il n'avait pas réussi à tenir lors de son premier mandat.

«Les prix de certains médicaments sur ordonnance et produits pharmaceutiques baisseront presque immédiatement de 50 à 80 ou à 90%» pour les Américains, avait-il alors clamé.

Il comptait principalement obtenir ces réductions spectaculaires par le biais de négociations avec les groupes pharmaceutiques, opposés par le passé à des baisses de prix.

Prix aux Etats-Unis

Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés du monde et surpassent ceux appliqués chez leurs voisins et en Europe.

Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains payent en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français, par exemple. Donald Trump s'était engagé à réduire cet écart pendant sa campagne présidentielle.

A la Bourse de New York, le secteur pharmaceutique a été quelque peu chahuté par cette annonce. (ats)