Les fans ont interdiction de camper pour Taylor Swift à Amsterdam

Taylor Swift donne trois concerts à guichets fermés dans la capitale néerlandaise jeudi, vendredi et samedi. Keystone

La Ville d'Amsterdam met en garde les fans de Taylor Swift contre des amendes s'ils campent autour de la salle de concert avant les spectacles.

Plus de «International»

La Ville d'Amsterdam a averti les fans de Taylor Swift qu'ils risquaient des amendes s'ils passaient la nuit aux abords de la salle où doit se produire à partir de jeudi la méga-star américaine.

«Vous n'êtes pas autorisés à camper ou à passer la nuit dans l'espace public proche de la Johan Cruijff ArenA», où doivent avoir lieu les concerts, ont souligné les autorités locales d'Amsterdam, dans un communiqué diffusé lundi soir avertissant que des amendes seraient infligées aux contrevenants.

Lors de la première étape européenne de cette tournée mondiale, à Paris, en mai, des fans s'étaient installés aux abords de la salle de spectacle deux jours avant le concert, campant sur place dans l'espoir de se retrouver au plus près de leur idole.

Personnalité de l'année 2023 pour le magazine Time, Taylor Swift donne trois concerts à guichets fermés dans la capitale néerlandaise jeudi, vendredi et samedi dans le cadre de sa tournée mondiale qui bat des records de recettes.

«Ne venez à l'ArenA que si vous allez au concert» Mick Werkendam, responsable des foules à la Ville.

«Le toit de l'ArenA est fermé. Donc vous n'entendrez ni ne verrez rien de Taylor Swift ou du concert», en étant à l'extérieur, a ajouté Werkendam.

La sixième tournée de l'artiste, baptisée «The Eras Tour», a débuté en mars 2023 aux Etats-Unis, avant de parcourir le continent américain, l'Asie et l'Australie. A la fin de l'année dernière, elle est devenue la première de l'histoire à écouler plus d'un milliard de dollars de billets. Un chiffre qui devrait plus que doubler d'ici son terme au Canada en décembre.

La superstar américaine donnera deux concerts les 9 et 10 juillet au Letzigrund de Zurich. Ces deux événements de la tournée «The Eras Tour» sont complets depuis longtemps. Les CFF proposent des trains spéciaux tandis que des trams et des bus spéciaux circulent entre la gare de Zurich et le stade. (chl/ats)