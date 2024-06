Vidéo: watson

Taylor Swift avale de drôles de trucs sur scène

Taylor Swift a été perturbée dimanche lors de son concert à Londres. L'artiste a littéralement gobé un insecte. Ce n'était pas la seule surprise de la soirée.

Plus de «Divertissement»

Décidément, il ne peut pas passer une minute sans qu'on parle de Taylor Swift. La chanteuse, qui effectue sa tournée Eras Tour en Europe, a joué ce week-end à Londres. Le Stade de Wembley est devenu un lieu de pèlerinage pour les Swifties durant les trois jours où la star s'est produite.

Même le prince William y est allé. Ce selfie a mis le feu à Internet

Chaque soir, les carrés VIP ont accueilli des célébrités de marque venues assister à ce show d'une durée de plus de trois heures. On a pu y apercevoir notamment Tom Cruise, Liam Hemsworth, Cara Delevingne, ou encore Mila Kunis et Ashton Kutcher.

Sa majesté des mouches

Ce dimanche 23 juin, la pop star est montée sur scène pour la troisième nuit consécutive à Wembley. Alors qu'elle interprétait la version de 10 minutes de son morceau All Too Well, un insecte a eu l'incroyable idée de se fourrer dans sa bouche.

L'artiste s'est arrêtée net pour essayer de le recracher en ayant un haut-le-cœur. Mais elle est restée très professionnelle, et a rapidement repris sa chanson, comme si de rien n'était.

Ce n'est pas la première fois que Taylor Swift gobe une mouche. En 2023, dans le cadre de sa tournée américaine, TayTay s'était momentanément étranglée après avoir gobé une mouche. Elle avait ajouté en riant:

«Oh, mon Dieu. Est-ce qu’il y a une chance qu’aucun d’entre vous n’ait vu ça?»

Soyez rassuré, car à moins que ce soit une guêpe, avaler un insecte n'est absolument pas dangereux. Il s'agirait même d'un snack riche en fibres et protéines.

Kelce met le feu à la scène

Taylor Swift et Travis Kelce, ensemble sur scène à Londres, le 23 juin 2024. Getty Images Europe

Une grosse surprise - une bonne, cette fois - aura marqué cette tournée anglaise.

Vers la fin du concert, lors des premières notes de la chanson I Can Do With a Broken Heart, son chéri actuel Travis Kelce est apparu dans un costume trois-pièces et un chapeau haut-de-forme. Une mise en scène aussi élégante que romantique qui aura autant enflammé le stade de Wembley que l'Internet des Swifties.

Un moment minutieusement préparé, puisque celui-ci a rattrapé sa belle qui feignait un malaise, avant de la porter dans ses bras pour la déposer délicatement sur un canapé.

Cet interlude servait d'introduction au morceau suivant. Si Kelce a très bien joué son rôle de gentleman, il n'a pas pour autant caché sa joie d'être aux côtés de sa bien-aimée.

via GIPHY Travice Kelce quand il monte sur scène à Wembley.

Ces trois jours dans la capitale britannique étant achevés, le couple va pouvoir passer un peu de temps ensemble avant que Taylor Swift ne reprenne le chemin de la scène à Dublin, le 28 juin.

Quant à la Suisse, ça sera le 9 juillet à Zurich que les fans pourront la voir performer.