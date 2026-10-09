Fin septembre, un attentant à la base de la Royal Air Force de Fairford avait été déjoué. Keystone

Analyse

Pourquoi le Royaume-Uni est accusé d'être un paradis pour les islamistes

Des spécialistes de l’extrémisme et des services de renseignement étrangers s’étonnent de l’attitude laxiste des autorités du Royaume-Uni envers des planificateurs d’attentats et des auteurs de violences venus du Moyen-Orient.

Sebastian Borger, Londres / ch media

Plus de «International»

A peine deux semaines après l’attaque déjouée fin septembre contre la base militaire de Fairford, dans l’ouest de l’Angleterre, les autorités britanniques avaient déjà arrêté 7 hommes. Ceux-ci étaient soupçonnés d'être impliqués dans la préparation d'un attentat contre cette base utilisée par l'armée américaine.

Les explications ici 👇🏼 Des hommes masqués, une base américaine et une paysanne qui donne l’alerte

Cheffe de l’unité nationale de lutte contre le terrorisme, Vicki Evans s'était félicitée de la réactivité britannique:

«Nous travaillons sans relâche, et nous allons enquêter sur tous les aspects de cette affaire»

Perte de confiance

Cette soudaine réactivité n'avait toutefois guère convaincu nombre d’alliés. Il y a une semaine, l’US Air Force avait précipitamment retiré du Royaume-Uni les douze bombardiers stationnés à Fairford, officiellement pour participer à des missions dans le cadre de la guerre contre l'Iran.

Mais les explications officielles se sont avérées contradictoires. Elles laissaient entendre que les Américains ne se sentaient pas suffisamment protégés contre une attaque préparée à l’aide de drones explosifs, similaire à celle que l’Ukraine avait menée en Russie contre une flotte de bombardiers stratégiques.

Dans ce dernier cas, un pays en guerre en frappait un autre. Dans le cas de Fairford, les regards se sont tournés vers l'Iran. Le premier ministre britannique, Andy Burnham, avait affirmé disposer de «preuves irréfutables» qui désignaient la République islamique comme instigateur du complot terroriste déjoué.

Andy Burnham. Keystone

Les attaques s'enchaînent

Le régime des mollahs est responsable de nombreuses exactions commises sur le sol britannique ces dernières années, notamment d’une tentative d’assassinat visant un journaliste en exil et perpétrée par de petits criminels roumains. Il y a également eu des attaques incendiaires contre des cibles juives.

Téhéran a eu beau tout nier, Londres a réagi cet été en désignant officiellement les gardiens de la révolution islamique comme une «organisation terroriste».

Une attaque au couteau 👇🏼 L'attaque à Londres est considérée comme «terroriste»

«Enfin», ont alors soupiré les groupes d’exilés iraniens, Israël et d’autres alliés du Royaume-Uni. Depuis longtemps, les autorités britanniques sont accusées de faire preuve d’une trop grande indulgence envers les groupes terroristes du Moyen-Orient, les idéologues comme les Frères musulmans et leurs partisans les plus violents.

Au tournant du siècle, les services secrets français parlaient même de «Londonistan». Des prédicateurs de haine comme Abou Hamza, qui avait perdu ses deux mains en manipulant une bombe et que la presse à scandale avait surnommé «Crochet du Mal», étaient ouvertement autorisés à appeler à la violence dans les mosquées et dans les rues.

Les Etats-Unis ne sont pas d'accord

Deux affaires illustrent les divergences d’appréciation concernant les islamistes de part et d’autre de l’Atlantique. En juillet dernier, les Britanniques avaient été contraints, à la demande du FBI, d’arrêter le directeur de l’une des plus importantes organisations caritatives musulmanes, la Fondation Al-Khair.

Mohammad Yusef Hasna était accusé d’avoir transféré d’importantes sommes au Hamas, le groupe terroriste opérant dans la bande de Gaza.

Basée à Londres, la Charity Commission (CC) avait rapidement ouvert une enquête sur les activités de la Fondation Al-Khair, dont le chiffre d’affaires pour l’exercice clos en juillet 2025 dépassait l’équivalent de 80 millions de francs. La CC, qui manque de personnel et de pouvoirs juridiques, est accusée depuis longtemps de laisser des extrémistes récolter des fonds pour le terrorisme en toute impunité.

Au Royaume-Uni, ni les Frères musulmans, ni aucune de leurs organisations militantes affiliées ne font l’objet de sanctions. La meilleure façon de lutter contre l’islamisme et ses différentes formes d’action reste un sujet de désaccord entre les services de renseignement, la police et les autorités locales.

Robin Simcox a dirigé la Commission gouvernementale de lutte contre l’extrémisme (CCE) durant quatre ans, jusqu’en 2025. Il avertit:

«L’Etat présente encore des lacunes dans son analyse de l’islamisme dans son ensemble»

Le Royaume-uni dit agir

Selon Ken McCallum, le directeur du service de renseignement intérieur du Royaume-Uni, le MI5, les trois quarts des activités antiterroristes des services secrets britanniques sont désormais consacrés aux sympathisants islamistes aux tendances violentes.

Mais l’idéologie islamiste s'est même répandue parmi des personnes qui rejetaient habituellement la violence. Selon les estimations, ces sympathisants représenteraient 20% des quelque 4 millions de musulmans vivant sur l’île.

Les autorités de sécurité surveillent de près des villes comme Birmingham et Blackburn, dans le nord de l’Angleterre, où de nombreux musulmans pauvres vivent regroupés dans certains quartiers. Plus de 60% des habitants de la moitié des arrondissements de Blackburn sont musulmans; dans deux d’entre eux, cette proportion atteint quatre habitants sur cinq.

L’automne dernier, à Birmingham, la police avait interdit aux supporters israéliens d’assister au match d'Europa Ligue opposant le club local d’Aston Villa au Maccabi Tel Aviv, car elle ne pouvait exclure des émeutes dans ce quartier à majorité musulmane.

Traduit de l'allemand par Joel Espi