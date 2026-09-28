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Cette base américaine au Royaume-Uni visée par une attaque

An armoured vehicle patrols the interior at RAF Fairford base in Fairford, south-west England on September 28, 2026, a day after British counter-terrorism police were probing &quot;a major&quot; incid ...
Ils auraient voulu «faire de gros dégâts» à cette base militaire.Image: AFP

Des hommes masqués, une base américaine et une paysanne qui donne l’alerte

Cinq hommes ont été arrêtés près d’une base britannique utilisée par l’armée américaine contre l’Iran. La police antiterroriste enquête sur leur possible projet d’attaque.
28.09.2026, 15:1928.09.2026, 15:19

Cinq hommes soupçonnés d'un projet d'attaque «terroriste» contre une base militaire en Angleterre utilisée par l'armée américaine sont interrogés lundi par la police britannique, qui enquête selon des médias sur une éventuelle responsabilité de l'Iran.

Voici ce que l'on sait sur cette affaire
Ce qu'il s'est passé
Une agricultrice donne l'alerte
Qui est derrière ce projet d'attaque?
La base de Fairford

Ce qu'il s'est passé

Cinq hommes soupçonnés de «préparation d'un acte terroriste» ont été arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche près d'une base de la Royal Air Force de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, utilisée par l'armée américaine dans sa guerre contre l'Iran.

La photo de ces hommes assis par terre, torse nu, menottés, lors de leur arrestation fait la une des journaux lundi. La police antiterroriste a été chargée de l'enquête.

Dans le cadre de la loi antiterroriste, ils peuvent être maintenus en garde à vue jusqu'à 14 jours sans être inculpés.

Un cordon de sécurité a été mis en place autour de la base. Plus de 80 foyers ont été évacués et leurs habitants n'avaient pas pu rentrer chez eux lundi matin. Des équipes de déminage ont inspecté la zone.

Selon le Times, des renseignements faisant état d'une menace visant des bases militaires avaient conduit à un renforcement des mesures de sécurité, notamment à Fairford.

Une agricultrice donne l'alerte

Une agricultrice a indiqué avoir appelé la police dans la nuit de samedi à dimanche pour signaler «trois véhicules suspects qui semblaient se diriger vers la base». Elle a raconté à la BBC lundi matin avoir vu «un groupe d'hommes masqués» alors qu'elle rentrait de soirée. «J'ai compris que quelque chose de très inhabituel était en train de se passer».

«Etant consciente de l'existence d'une menace pour la sécurité de la base, j'ai immédiatement appelé la police du ministère de la Défense. Le téléphone a sonné dans le vide et personne n'a répondu», a poursuivi cette femme qui n'a pas donné son nom. Elle a ensuite téléphoné à la police.

Cinq personnes arrêtées près d&#039;une base britannique utilisée par les Etats-Unis: Fairford.
Image: imago

«Il semble que quelqu'un ait gravement failli à sa tâche dans cette affaire», a-t-elle critiqué. Le ministre de la Défense Wes Streeting a salué la réactivité de cette femme mais assuré qu'elle n'avait toutefois «qu'une vision partielle de la situation».

Qui est derrière ce projet d'attaque?

Interrogé dans la nuit de dimanche à lundi par des journalistes sur les suspects, le président américain Donald Trump a déclaré:

«Nous savons tout d'eux, et vous en entendrez parler très bientôt»

«On enquêtait sur eux. Ils voulaient faire de gros dégâts à notre base, et travailler avec les Britanniques a super bien fonctionné», avait-il plus tôt affirmé. Londres a déjà accusé l'Iran et la Russie d'utiliser des intermédiaires pour mener des activités criminelles sur le territoire britannique.

La police antiterroriste britannique enquête pour déterminer si l'Iran est à l'origine du projet d'attaque, ont rapporté des médias. Selon le Telegraph, la police «soupçonnerait l'Iran d'être l'acteur étatique le plus susceptible d'être à l'origine» de ce projet d'attaque.

Téhéran a nié «catégoriquement», lundi, être impliqué dans un projet d'attaque contre une base militaire en Angleterre utilisée par les Etats-Unis, après des articles de presse rapportant que la police britannique enquêtait sur une éventuelle responsabilité de l'Iran.

Interrogé sur la possibilité qu'un Etat étranger hostile soit responsable du projet d'attaque, Wes Streeting a dit lundi qu'il ne souhaitait «pas spéculer à ce stade de l'enquête».

La base de Fairford

En mars, le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser la base de Fairford pour des «opérations défensives spécifiques visant l'Iran», afin de détruire des missiles iraniens.

Depuis, des bombardiers et d'autres appareils américains ont été vus en train de décoller et d'atterrir à Fairford. En juillet, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient averti que toute base utilisée pour lancer des attaques contre l'Iran constituerait une «cible légitime», selon le Telegraph.

FAIRFORD, UK - SEPTEMBER 27: Emergency services at the scene in Fairford, Gloucestershire, United Kingdom, after a major incident was declared on September 27, 2026. Five men have been arrested on sus ...
Image: Anadolu

La base de Fairford sert de point d'appui à l'armée de l'air américaine depuis la guerre froide. Elle a déjà été utilisée par l'armée américaine pour des opérations lors de la guerre du Golfe au début des années 90 et de la guerre en Irak de 2003. (jah/ats/afp)

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