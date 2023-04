Gerhard Schröder et Poutine: retour sur une bromance au sommet

Vladimir Poutine et Gerhard Schröder: une «bromance». Image: keystone

Analyse

Voici l'homme qui a rendu l'Allemagne dépendante de Poutine

L'ancien chancelier allemand et son puissant réseau ont conduit l'Allemagne à une dépendance fatale vis-à-vis du gaz russe.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

Les anciens chefs d'État ont l'habitude de dorer leur retraite en écrivant des livres et des discours. Il est bien connu que Gerhard Schröder n'a pas fait exception à la règle, et qu'il a souvent dépassé les limites de la décence. Ce sont surtout ses mandats bien rémunérés au sein du groupe pétrolier russe Rosneft (600 000 euros de salaire annuel) et son poste de président du comité des actionnaires de Nord Stream AG (250 000 euros) qui ont fait frémir tout le monde.

Bien que tout cela soit connu, la véritable dimension du réseau de Schröder et son rôle dans la politique énergétique allemande sont restés largement dans l'ombre, même longtemps après sa démission. Reinhard Bingener et Markus Wehner, deux journalistes du «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ), ont cherché à éclairer cette chambre noire, et ce que nous apprenons est effrayant, voire choquant.

Vladimir Poutine embrasse Gerhard Schröder à l'occasion de son 70e anniversaire. Image: EPA/EPA

Tellement effrayant que Susanne Gaschke constate dans la «NZZ»:

«Si l'on suit ses explications longuement recherchées, largement étayées et très majoritairement plausibles, on doit en effet se demander pourquoi l'ex-chancelier Schröder peut rester membre du SPD, pourquoi l'ancien chef de la chancellerie et ministre des Affaires étrangères social-démocrate Frank-Walter Steinmeier reste président de la République fédérale d'Allemagne et pourquoi la Deutsche Bank ne se sépare pas de son membre du conseil de surveillance Sigmar Gabriel, longtemps président fédéral du SPD et ministre de l'Économie dans la grande coalition de 2013 à 2017.»

Steinmeier et Gabriel sont les plus connus, mais pas les seuls, du vaste réseau de Schröder. Le centre de ce réseau était tout d'abord le Land de Basse-Saxe et sa capitale Hanovre. Les camarades y étaient traditionnellement forts et Schröder s'est épanoui dans ce biotope de syndicats, d'industrie (VW) et de politique.

L'arriviste sociable se sentait extrêmement à l'aise dans les associations d'hommes. Dans une loge VIP du club de football Hannover 96, il a rencontré Heino Wiese, un lobbyiste influent et consul honoraire de Russie. Mais le chanteur Klaus Meine ou l'industriel de l'acier Günter Papenburg étaient également de la partie.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a longtemps fait partie du réseau Schröder. Image: keystone

Une amitié russe

Mais c'est avec Vladimir Poutine que Schröder a noué la plus importante bromance. Les deux se sont tout de suite entendus. Tous deux sont issus de milieux extrêmement modestes et ont réussi à se hisser au sommet. Et tous deux méprisent les États-Unis. Le lien entre les deux était profond. Schröder ne s'est pas opposé lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview s'il considérait Poutine comme un «démocrate sans faille».

Lors de son quatrième mariage avec Doris Schröder-Köpf, l'ex-chancelier a adopté deux enfants russes et s'est rendu à plusieurs reprises à Moscou.

«Au cours de la dernière année de son mandat de chancelier, c'est-à-dire en 2005, Schröder rencontre Poutine à 8 reprises, et environ 40 fois au total pendant son mandat de chancelier.» Bingener/Wehner dans le «Frankfurter Allgemeine Zeitung»

Pour le 53e anniversaire de Poutine, le 7 octobre 2005, Schröder se rend à Saint-Pétersbourg, ce qui serait pour Poutine «le plus beau cadeau d'anniversaire».

La proximité de Schröder avec la Russie n'a pas suscité la méfiance de ses camarades. Willy Brandt et Egon Bahr avaient déjà fait de la réconciliation avec l'Est leur cheval de bataille dans les années 1970. «L'Ostpolitik est jusqu'à aujourd'hui le mythe âprement défendu du SPD», selon Bingener/Wehner. «Sans ce mythe, que le parti entretient depuis des décennies, il est impossible de comprendre sa politique russe ratée des deux dernières décennies».

Doris Schröder-Köpf était également une fan de Poutine. Image: AP

Enfin, l'économie allemande était également de la partie. Elle était plus que satisfaite d'avoir du gaz bon marché et - bien que cela soit en fait superflu - elle soutenait aussi pleinement le projet de gazoduc Nord Stream 2. «C'est l'économie allemande qui soutient le plus Schröder dans sa démarche», constatent Bingener/Wehner.

Angela Merkel n'aimait pas Poutine. Pourtant, elle a laissé Sigmar Gabriel, son ministre de l'économie dans la grande coalition, s'exprimer librement sur la Russie et le gaz. Et Gabriel, le copain de Schröder, a appuyé sur l'accélérateur.

«Le mandat de Gabriel de 2013 à 2017 occupe une position clé sur le chemin de la dépendance au gaz russe. En effet, au cours de cette législature, l'Allemagne se transforme en conducteur à contresens en matière de politique énergétique.» Bingener/Wehner

En chiffres, cela signifie que: avant l'entrée en fonction de Gabriel en 2012, la part de gaz russe en Allemagne était de 34,6 pour cent. Au moment de son départ, elle est passée à 54,9%. Il va sans dire que Gabriel était également un ardent défenseur de Nord Stream 2.

Ancien homme des services secrets, Poutine connaissait également l'importance du «soft power», l'influence culturelle. C'est pourquoi il a envoyé son homme de confiance Vladimir Yakounine à Berlin. Celui-ci a fondé à l'été 2016 un institut de recherche consacré au «dialogue des civilisations». En réalité, il s'agit d'un moyen dans la guerre hybride menée par les Russes. Dans l'entourage de l'institut, on trouve des noms comme Harald Kujat, l'ancien général de la Bundeswehr qui nous rappelle régulièrement que l'Ukraine ne peut en aucun cas gagner la guerre. Ou Martin Schulze, qui a brièvement espéré devenir chancelier. Ou Václav Klaus, l'ancien président de la République tchèque, ou encore Alfred Gusenbauer, l'ancien chancelier autrichien et président du SPD.

Gerhard Schröder, toujours prêt à boire une bière. Image: AP

Ce n'est que sous Olaf Scholz que l'influence de Schröder et de son réseau a commencé à s'estomper. «Andrea Nahles (la présidente du SPD à l'époque, ndlr) et Scholz ne veulent personne qui appartienne à la connexion Schröder-Steinmeier-Gabriel», explique Bingener/Wehner.

Pour Poutine en revanche, son engagement en faveur de son copain Schröder a été payant. «Une partie du paquet était certainement pour Poutine le pouvoir continu de Schröder au sein du SPD», selon Bingener/Wehner. «Il ne faut pas croire les affirmations des principaux sociaux-démocrates selon lesquelles l'ancien chef de parti n'aurait plus eu beaucoup d'influence après son mandat de chancelier, qu'il était carrément détesté en raison des réformes Hartz IV.»

Les manifestations en Russie👇 1 / 7 Les manifestations en Russie source: sda / maxim shipenkov

(Traduit et adapté par Noëline Flippe)