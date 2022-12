Sur cette image d'archive (provenant des États-Unis), on peut voir des «valises-SSD» avec lesquels les données ukrainiennes ont été mises en sécurité pour ensuite être téléchargées dans le cloud. images: amazon

Analyse

Comment Amazon a «sauvé l'économie ukrainienne» face à Poutine

Alors que les attaques de la Russie contre la population civile ukrainienne se poursuivent, de bonnes nouvelles nous parviennent du front informatique: les données les plus importantes du pays sont à l'abri des sbires de Poutine.

Daniel Schurter Suivez-moi

Une semaine avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine, le parlement ukrainien a adopté une loi autorisant le transfert de données importantes du gouvernement et du secteur privé vers le cloud.

Il s'agissait d'une décision cruciale, voire vitale, comme l'a déclaré plus tard le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov.

Cet homme de 31 ans évoque la coopération avec le groupe technologique américain Amazon et sa filiale Amazon Web Services (AWS) de manière très sérieuse.

«Les dirigeants d'Amazon Web Services ont pris une décision qui a sauvé le gouvernement et l'économie ukrainienne» Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique

Depuis le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son invasion, Amazon a travaillé en étroite collaboration avec l'Ukraine. Concrètement, il s'agissait de sauver des données gouvernementales, fiscales, bancaires et immobilières particulièrement vulnérables au piratage et à la destruction. Ces données ne devaient en aucun cas tomber entre les mains des envahisseurs russes.

Comment assurer le transfert de données?

Amazon les a transportées dans des unités de stockage ressemblant à des valises spécialement protégées nommées «Snowball Edge». Il s'agit de puissants supports de données à l'état solide, autrement connus sous le terme de «SSD». Cette forme de stockage de données à l'avantage de n'avoir aucune pièce mobile, ce qui les rend donc résistants aux chocs, aux secousses et aux vibrations, contrairement aux disques durs traditionnels.

L'exportation via Internet, c'est-à-dire le téléchargement des données dans des centres de données situés à l'étranger, n'était pas envisageable pour plusieurs raisons. La première résidait dans les attaques de réseaux de communication de l'Ukraine par les pirates russes. Mais la principale raison était que ces données étaient d'une trop grande quantité. Selon un rapport récent du «Los Angeles Times», il a été possible de sécuriser «10 millions de gigaoctets» (10 pétaoctets) en les stockant dans le cloud et dans des centres de données AWS répartis dans le monde entier.

«Les missiles russes ne peuvent pas détruire le cloud» Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique

Quelle était l'importance de cette action?

Selon Mykhailo Fedorov, ces données représentent pratiquement toute «l'infrastructure d'information critique» de l'Ukraine. Elles constituent «le noyau du fonctionnement de l'économie, du système fiscal, des banques et du gouvernement».

Les données comprenaient également des informations sur les biens immobiliers: les mettre en sécurité contribuerait à empêcher le vol de maisons, de commerces et de terrains ukrainiens (ou à l'annuler ultérieurement).

Pendant des mois, les spécialistes d'Amazon ont aidé à transférer une trentaine de services gouvernementaux ukrainiens et d'autres institutions publiques vers le cloud, les mettant ainsi hors de portée des forces d'invasion russes.

Qui a organisé ce transfert?

Le «Los Angeles Times» résume l'engagement d'Amazon ainsi: depuis février, le groupe technologique américain joue au Père Noël pour l'Ukraine. Il envoie des avions chargés de produits essentiels, dont des couvertures, des kits d'hygiène, des couches, de la nourriture et des jouets. Ainsi, Amazon contribue au soutien des réfugiés ukrainiens en Pologne et dans d'autres régions en Europe.

Selon Amazon, l'aide à l'Ukraine représente jusqu'à présent 75 millions de dollars y compris la récupération de données à l'aide des boîtiers SSD.

Mykhailo Fedorov, qui s'est adressé au public en décembre lors d'une conférence technologique organisée par AWS à Las Vegas, a qualifié la récupération de données d'«inestimable».

Un autre personnage important dans cette opération de sauvetage inédite est un haut responsable d'Amazon en Grande-Bretagne: Liam Maxwell, qui porte le titre de «Director of Government Transformation» chez AWS.

Avant de travailler chez Amazon, il était le principal conseiller technologique du gouvernement britannique et a fait partie des leaders responsables de la stratégie «cloud first».

Liam Maxwell avait noué des liens étroits avec des entreprises de technologiques en tant que haut fonctionnaire du gouvernement britannique avant de travailler pour Amazon. Screenshot: Twitter

Le jour de l'invasion russe, Liam Maxwell a diné avec l'ambassadeur ukrainien à Londres. Ils se sont mis d'accord pour migrer les systèmes gouvernementaux ukrainiens vers le cloud. Résultat: les autorités ukrainiennes ont pu continuer à travailler pendant la guerre, malgré les dégâts causés par la Russie.

Le 29 novembre, Fedorov et Maxwell ont signé un mémorandum dans lequel ils ont convenu de poursuivre leur partenariat jusqu'en 2023.

Pourquoi Amazon fait-il cela et qui en profite?

watson a demandé à l'intelligence artificielle (IA) d'OpenAI quelles pourraient être les motivations de l'entreprise américaine, qui, rappelons-le, est à but lucratif.

L'IA a répondu qu'Amazon pourrait avoir plusieurs motivations pour aider à sécuriser les données ukrainiennes:

Cela pourrait être un outil de promotion pour les services cloud d'Amazon, qui soulignerait ainsi à quel point ses services sont sûrs et fiables.

Ce serait un moyen de renforcer l'image d'Amazon en tant qu'acteur mondial qui assume une responsabilité sociale en plus de sa responsabilité commerciale.

En aidant l'Ukraine, Amazon pourrait tenter d'établir une relation plus étroite avec les gouvernements et d'autres entreprises qui pourraient ensuite faire appel à ses services.

C'est une bonne occasion de démontrer et de promouvoir les capacités techniques et le savoir-faire d'Amazon, ainsi que son expérience dans la gestion de questions complexes de sécurité.

Amazon pourrait tenter de développer une influence à long terme sur l'économie ukrainienne en stimulant la demande pour ses services et en aidant les entreprises ukrainiennes à étendre et à développer leurs activités.

La conclusion du rédacteur: le transfert réussi des données gouvernementales et économiques ukrainiennes vers le cloud d'Amazon est une situation win-win – pour tous les participants directs, mais aussi pour les démocraties occidentales. L'effondrement de l'Ukraine doit être évité à tout prix. Il entraînerait des souffrances supplémentaires incommensurables pour la population ukrainienne. De plus, les flux de réfugiés qui suivraient un effondrement de la société ukrainienne pourraient déstabiliser toute l'Europe occidentale.