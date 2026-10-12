Diesel, élections, trêve énergétique, les sujets s'additionnent mais les bombardements continuent.

Analyse

Kiev a deux raisons vitales de ne pas rompre avec Trump

Le président américain malmène l’Ukraine. Après avoir autorisé la Russie à exporter du diesel, il réclame que le président Volodymyr Zelensky soit remplacé. Notre correspondant à Kiev livre son analyse.

Denis Trubetskoy, Kiew / ch media

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A Kiev, on ne s’attend plus depuis longtemps à ce que l’administration Trump change de regard sur la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine. Depuis la scène tristement célèbre du Bureau ovale, le 28 février 2025, les dirigeants politiques ukrainiens cherchent avant tout une chose, préserver ce que les Etats-Unis continuent de lui fournir malgré l’arrêt de l’aide directe.

Comme après l’esclandre mémorable à la Maison-Blanche, les relations entre les États-Unis et l’Ukraine ont de nouveau touché le fond.. Image: AP

Les Américains vendent notamment des armes et des munitions, mais surtout des systèmes de défense antiaérienne dont l’Ukraine a un besoin urgent. Ils transmettent aussi des renseignements de leurs services secrets et autorisent l’utilisation de Starlink sur le front.

Le président américain affirme que les frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole russes, et non la guerre de Donald Trump contre l’Iran, sont largement responsables de la hausse des prix des carburants. Vue de Kiev, cette thèse paraît encore plus absurde que d’habitude. Il en va de même quand il exige de nouvelles élections en Ukraine.

Un habitant de Kharkiv sur des décombres, dimanche, après que sa femme a été tuée dans des bombardements russes. Keystone

Mais les Ukrainiens ont déjà vécu si souvent les hauts et les bas émotionnels de Donald Trump que la population ne réagit plus fortement à chacune de ses déclarations douteuses.

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A Kiev, on s’attendait de toute façon à ce que les attaques verbales contre le camp ukrainien se multiplient, surtout dans les semaines précédant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les républicains pourraient y perdre leur majorité dans les deux chambres du Congrès et cela semble terrifier Donald Trump.

Le diesel deal a été un coup de massue

L’accord sur le diesel que Donald Trump a conclu avec la Russie est peut-être insignifiant sur le plan économique, et on ne sait même pas si la loi autorise l’importation de diesel russe aux Etats-Unis. Il a pourtant choqué les milieux politiques de Kiev, ainsi que l’entourage du président Volodymyr Zelensky.

Cela tient surtout au moment choisi. Alors que les chances de voir la guerre de la Russie contre l'Ukraine prendre fin restent extrêmement minces, on a étudié en coulisses, ces dernières semaines et ces derniers mois, toutes les options pour obtenir au moins un cessez-le-feu partiel en mer Noire ou sur les attaques réciproques contre des infrastructures énergétiques.

Le président américain a annoncé dimanche sur son réseau Truth Social un «cessez-le-feu énergétique» entre l’Ukraine et la Russie, comme il l’avait déjà fait le 14 septembre. Déjà à ce moment-là, les deux belligérants semblaient pris de court par cette initiative unilatérale. Elle était donc restée lettre morte.

Il faut s’attendre, cette fois, au même scénario, même si Volodymyr Zelensky avait à nouveau fait savoir qu’il était prêt à cesser d’attaquer les raffineries de pétrole russes si la Russie renonçait à bombarder les installations énergétiques ukrainiennes.

Pour des raisons tactiques, Moscou pourrait certes donner formellement son accord à un tel cessez-le-feu. Mais il est hautement improbable que la Russie renonce vraiment à poursuivre sa campagne hivernale de sabotage.

Ce dimanche encore, l’armée russe a bombardé d’importantes installations énergétiques autour de Kiev, ce qui a provoqué une coupure de courant quasi totale dans quatre des dix districts de la ville. Les dernières frappes aériennes russes sur Kramatorsk, Kiev et Pryluky ont en outre fait plus de 70 morts parmi les civils.

Un «permis de tuer» accordé à Poutine

Que le cessez-le-feu voie le jour ou non, lors de ses derniers entretiens avec les Etats-Unis, la délégation ukrainienne n’a entendu que des exigences unilatérales. Les Américains lui ont demandé de cesser d’attaquer les raffineries russes, sans rien lui offrir en échange.

Le trou fait par un impact de drone sur un pont de Kiev, le 04 octobre dernier. Keystone

C’est pourquoi même des commentateurs plutôt réservés, comme le célèbre politologue Volodymyr Fessenko, qualifient le dernier accord entre Trump et Poutine de «Munich du diesel», en référence aux événements de 1938. A Kiev, on voit dans la suspension partielle des sanctions jusqu’en avril 2027 une sorte de permis de tuer de six mois que Donald Trump a personnellement délivré au maître du Kremlin.



Volodymyr Zelensky lui-même a qualifié l’accord de «geste faible» de la part du président américain.

De son côté, Donald Trump a de nouveau affirmé publiquement qu’il était temps d’avoir un nouveau président pour l'Ukraine, ce qui avantage même Volodymyr Zelensky sur le plan intérieur. Comme après la scène du Bureau ovale qui avait fait couler beaucoup d'encre, même les adversaires politiques du président le soutiennent désormais.

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Eux non plus ne veulent pas que Donald Trump et le milliardaire américain Elon Musk leur dictent qui doit diriger leur pays.



L’escalade actuelle voulue par le président américain fait toutefois courir de gros risques à l’Ukraine. Les Etats-Unis continuent de faire pression surtout sur Kiev, formellement plus faible. On ne sait pas s’ils continueront soutenir les Ukrainiens, notamment pour les renseignements des services secrets et l’utilisation de Starlink, qui sont vitaux. Vladimir Poutine, lui, continue de miser dans cette longue guerre d’usure sur ses deux atouts principaux, le temps et la force brute. (adapt. joe)