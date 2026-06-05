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Ils démantèlent un élevage clandestin de 100 000 blattes

Ils démantèlent un élevage clandestin de 100 000 blattes

Les autorités australiennes sont tombées sur une situation étonnante: un élevage illégal de blattes.
05.06.2026, 12:0005.06.2026, 12:00

Des agents de protection de la faune sauvage ont démantelé un élevage clandestin comptant plus de 100 000 blattes près de Sydney, pour une valeur marchande d'environ 112 000 francs, a annoncé vendredi le ministère australien de l'Environnement.

Ces insectes ont été découverts lors d'un raid mené chez un éleveur dans la ville de Bathurst, à l'ouest de Sydney, a précisé le ministère.

Ils démantèlent un élevage clandestin de 100 000 blattes
Au total, plus de 100 000 blattes ont été trouvées.

Sur place, ils ont trouvé des blattes de Madagascar, aussi appelées «blattes souffleuses» en raison de leur mécanisme de défense bruyant, ainsi que des blattes Dubia, élevées pour servir de collation aux lézards de compagnie.

Ils démantèlent un élevage clandestin de 100 000 blattes
Les blattes servent de nourritures pour d'autres espèces.

Des photos montrent l'une des blattes de Madagascar saisies, presque assez grande pour recouvrir entièrement la paume de la main d'un adulte. Un porte-parole du ministère de l'Environnement a réagi:

«Nous prenons très au sérieux notre mission de protection de la biodiversité unique de l'Australie, ainsi que les infractions à la législation nationale sur l'environnement. Nous constatons un élevage et un commerce illégaux de blattes exotiques, et nous mettons en garde les animaleries ainsi que les propriétaires d'animaux de compagnie»
Ils démantèlent un élevage clandestin de 100 000 blattes
Certaines sont de la taille d'une main.

Le ministère a estimé la valeur de ces insectes à environ 200 000 dollars australiens (environ 112 000 francs).

Les autorités ont désormais la tâche peu enviable d'euthanasier ces bêtes rampantes. (sda/ats/afp)

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