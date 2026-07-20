La victoire de la Roja a donné lieu à des explosions de joie partout en Espagne, comme ici, à Madrid. Keystone

Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire

Les célébrations de la victoire de la Roja ont tourné au drame dans la ville de Ciudad Rodrigo, dans l'ouest de l'Espagne. Une fontaine s'est écroulée sur plusieurs personnes, tuant un garçon de 13 ans.

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Un adolescent de 13 ans est mort dans la nuit de dimanche à lundi à Ciudad Rodrigo, dans l'ouest de l'Espagne, lors des célébrations de la victoire de l'équipe de foot en finale de la Coupe du monde, a annoncé la mairie de la ville.

«La Mairie de Ciudad Rodrigo exprime sa douleur et présente ses condoléances pour le décès du garçon de 13 ans (...) Ce qui aurait dû être une célébration de la victoire de l’Equipe d'Espagne à la Coupe du monde de football s'est transformé en tragédie», a ainsi publié la municipalité sur sa page Facebook qui souhaite bon rétablissement «aux autres blessés».

«Quelques minutes après 00h30 locales, les services de secours ont reçu plusieurs appels à propos de l'effondrement d'une fontaine sur plusieurs personnes», ont détaillé les services de secours de Castille-et-Léon sur X lundi matin, ajoutant qu'un autre jeune a été blessé.

Selon les médias espagnols, plusieurs spectateurs avaient grimpé sur cette fontaine qui s'est écroulée sous leur poids.

Klaxons, vuvuzelas et canettes de bière

La victoire de la Roja, l'équipe nationale, face à l'Argentine, seize ans après son premier sacre en Coupe du monde, a donné lieu à des explosions de joie partout en Espagne: klaxons, vuvuzelas, feux d'artifice cris et sauts, tout le pays a exulté lors du coup de sifflet final et a continué à faire la fête tard dans la nuit.

Lundi matin, le centre de Madrid est jonché de détritus, canettes de bière et autres bris de verre et les services de la mairie s'activent pour nettoyer au plus vite avant l'arrivée des joueurs, prévue en milieu de journée.

La sélection espagnole doit déambuler dans le centre de la capitale et terminer son défilé dans la soirée sur la place de Cibeles, siège de la mairie. (afp)