Image: Shutterstock

Plutôt mourir (ou aller en prison) que d'arrêter de manger de la viande!

Une enquête britannique révèle que deux tiers des hommes sont prêts à sacrifier entre 5 et 10 ans de leur espérance de vie plutôt que de tutoyer le végétarisme.

Selon une nouvelle enquête britannique dévoilée par The Mirror, les deux tiers des hommes en Grande-Bretagne préfèrent mourir cinq à dix ans plus tôt que de faire leurs adieux à la viande. La bidoche, un truc de mâles? En tout cas, plus d'un homme sur dix considère que freiner la consommation de produits carnés les rendrait moins masculins.

L'enquête réalisée auprès de 2000 personnes et menée dans le cadre de la campagne caritative «No Meat May» a révélé que les femmes considéraient également les régimes végétariens comme une pratique plutôt féminine.

La viande, un truc de mecs? Non. Bah, non. Un truc de quoi?

Et ça va même plus loin: plus d'un homme interrogé sur 20 a déclaré qu'il préférerait se retrouver derrière les barreaux que de ne plus pouvoir se cuire peinard une entrecôte sur un gril. Les Anglais n'ont pas fini de nous surprendre en matière d'habitudes alimentaires. (fv)

