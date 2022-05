Voici les images (sanglantes) de la plus grande réunion de vampires du monde

125 ans après la parution du roman «Dracula», les vampires ont toujours la cote. La preuve: des milliers de participants ont endossé leur cape noire et leurs canines pour une réunion jeudi soir à Whitby, en Angleterre.

Non non, vous ne rêvez pas: ce sont bel et bien 1369 vampires que vous voyez sur cette photo.👇

Coucou! image: keystone

On vous rassure tout de suite: il ne s'agissait évidemment là que de faux vampires. Cette «joyeuse» assemblée s'est réunie jeudi soir à l'abbaye de Whitby, dans le nord de Angleterre, pour célébrer le 125e anniversaire du roman «Dracula».

Dracula, le pitch C'est la minute culture! Pour votre gouverne, «Dracula», qu'on doit à l'écrivain irlandais Bram Stoker, a été publié pour la première fois en 1897. L'histoire retrace le parcours du célèbre comte immortel assoiffé de sang. Depuis, le bouquin a donné lieu à moult adaptations, notamment au cinéma et au théâtre.

Pour assister à cette réunion, organisée au coeur de l'abbaye en ruines de Whitby, il fallait respecter un dress code des plus strictes:

Des chaussures noires.

Un pantalon ou robe (de couleur noir, évidemment).

Un gilet (vous devinerez tout seul la couleur).

Et bien sûr, les éternels crocs sanguignolants plantés sur les dents.

Le résultat en images...

image: keystone

image: keystone

image: keystone

image: keystone

image: keystone

image: keystone

Un record mondial

Sachez encore que Whitby vient de décrocher un record mondial: celui du nombre de personnes déguisées en vampires, établi par le Guinness Book.

C'est l'organisateur de l'évènement, English Heritage (unorganisme public indépendant qui s'est donné pour mission de gérer le patrimoine historique de l'Angleterre), qui a annoncé la nouvelle sur Twitter.

Le précédent record avait été établi à Doswell, en Virginie (Etats-Unis), en 2011. Ce dernier avait réuni pas moins de 1039 vampires. Un véritable désaveu pour Whitby, qui se devait absolument de s'approprier le record et de rétablir son honneur. Il faut dire que l'auteur Bram Stoker en personne avait visité l'abbaye en 1890, et s'était inspiré de cette petite ville du nord-est de l'Angleterre pour son roman.

Selon la BBC, l'abbaye de cette ville portuaire du Yorshire du Nord lui aurait même fourni le cadre de l'histoire. (mbr)