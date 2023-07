Vous ne devinerez jamais combien d'enfants a Boris Johnson

En septembre 2021, peu avant la naissance de Romy, il avait confirmé sur la chaîne de télévision américaine NBC qu'il avait six enfants à ce moment-là, sans refermer les spéculations sur la taille réelle de sa progéniture. (ag/ats)

Boris Johnson, 59 ans, est aussi le père de quatre autres enfants (deux garçons et deux filles) qu'il a eus avec sa deuxième épouse, l'avocate Marina Wheeler. L'ex-Premier ministre a également été reconnu comme le père d'une autre fille, issue d'une relation extra-conjugale.

Le nourrisson est le troisième enfant du couple, marié depuis 2021, après les naissances de Wilfred en avril 2020, et Romy en décembre 2021, alors que Boris Johnson était encore Premier ministre.

Là, on reconnaît la chevelure du papa. Image: instagram @carrielbjohnson

Carrie Johnson et Frankie. Image: instagram @carrielbjohnson

