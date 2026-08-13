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Un train déraille et cause deux blessés graves

Un train déraille et cause deux blessés graves

Deux personnes ont été grièvement blessées et neuf autres ont été blessées plus légèrement lorsqu'un train a déraillé jeudi près de la ville de Lewes.
13.08.2026, 21:3113.08.2026, 21:31

Deux personnes ont été grièvement blessées et neuf autres ont été blessées plus légèrement lorsqu'un train a déraillé jeudi près de la ville de Lewes, dans le sud-est de l'Angleterre, ont indiqué les services de secours. Environ 150 passagers se trouvaient à bord du train en provenance de Londres.

«A ce stade, nous pouvons confirmer que deux patients ont eu des blessures graves et que neuf autres ont été moins grièvement blessés»
Le service régional des ambulances dans un communiqué.

Environ 150 passagers se trouvaient à bord du train qui a déraillé peu avant 16h00. Ian Drummond-Smith, de la police britannique des transports, a indiqué que tous les passagers du train avaient été «évacués en toute sécurité».

Des images de la scène dans le Sussex de l'Est montrent au moins trois voitures renversées et des ambulanciers sur place. La cause de l'incident restait inconnue.

L'accident a impliqué un train de la compagnie Southern Rail, qui relie les zones situées au sud de Londres à la capitale britannique. Les accidents de train, en particulier les accidents mortels, sont relativement rares au Royaume-Uni.

Mais une collision ferroviaire entre deux trains de passagers a eu lieu en juin au nord de Londres, faisant un mort, le conducteur d'un des trains. Selon l'enquête, ce dernier avait franchi un signal rouge imposant un arrêt. La collision a fait 162 blessés. (sda/ats/afp)

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