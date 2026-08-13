Un train déraille et cause deux blessés graves
Deux personnes ont été grièvement blessées et neuf autres ont été blessées plus légèrement lorsqu'un train a déraillé jeudi près de la ville de Lewes, dans le sud-est de l'Angleterre, ont indiqué les services de secours. Environ 150 passagers se trouvaient à bord du train en provenance de Londres.
Environ 150 passagers se trouvaient à bord du train qui a déraillé peu avant 16h00. Ian Drummond-Smith, de la police britannique des transports, a indiqué que tous les passagers du train avaient été «évacués en toute sécurité».
A train has derailed near Lewes in Sussex, British Transport Police say. The force says it is "responding alongside paramedics and the fire service".— Channel 4 News (@Channel4News) August 13, 2026
The derailment was described as "a very serious and developing incident" by a local MP. At least two people have been seriously… pic.twitter.com/1AbaIw4Fqw
Des images de la scène dans le Sussex de l'Est montrent au moins trois voitures renversées et des ambulanciers sur place. La cause de l'incident restait inconnue.
L'accident a impliqué un train de la compagnie Southern Rail, qui relie les zones situées au sud de Londres à la capitale britannique. Les accidents de train, en particulier les accidents mortels, sont relativement rares au Royaume-Uni.
Mais une collision ferroviaire entre deux trains de passagers a eu lieu en juin au nord de Londres, faisant un mort, le conducteur d'un des trains. Selon l'enquête, ce dernier avait franchi un signal rouge imposant un arrêt. La collision a fait 162 blessés. (sda/ats/afp)