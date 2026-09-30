Flavio Bolsonaro et Lula sont les favoris e l'élections présidentielle brésilienne. Image: montage watson

Le Brésil s'apprête à voter et les enjeux sont grands

Cinq candidats se présentent à la prochaine élection présidentielle ces 4 et 25 octobre 2026. Un scrutin aux enjeux nombreux.

Lucía LACURCIA, Rio de Janeiro / afp

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Un Brésil profondément polarisé se rend aux urnes dimanche pour choisir entre deux projets incarnés par les favoris, le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva et le conservateur Flavio Bolsonaro.

Bastion de gauche ou vague conservatrice?

L'Amérique latine a basculé vers la droite ces dernières années, en Argentine, au Chili, en Bolivie, ou plus récemment en Colombie et au Pérou.

Si Lula l'emporte, le Brésil, qui concentre près de la moitié du PIB et de la population de l'Amérique du Sud, demeurera le grand bastion de gauche latino-américain, aux côtés du Mexique. Mais une victoire du fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro transformerait la vague conservatrice en raz-de-marée.

Oliver Stuenkel, professeur de la Fondation Getulio Vargas, relativise toutefois le poids de l'idéologie dans les relations régionales:

«L'alignement total entre ces pays est plus rhétorique que réel»

Selon lui, malgré les attaques de Javier Milei contre son homologue brésilien, les relations entre le Brésil et l'Argentine, partenaires commerciaux stratégiques, ont relativement peu changé.

Les relations du Brésil avec les Etats-Unis

Allié de la famille Bolsonaro, le président américain Donald Trump a imposé plusieurs vagues de surtaxes sur des produits brésiliens. L'an dernier, il avait invoqué une «chasse aux sorcières» contre Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Si Lula est réélu, Washington continuera probablement à faire pression à coup de droits de douane pour distendre les liens du Brésil avec la Chine, estime Regiane Bressan, professeure de relations internationales à l'Université fédérale de Sao Paulo.

Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil, derrière la Chine. Une présidence de Flavio Bolsonaro serait davantage alignée sur Washington, mais le puissant secteur agricole brésilien, soutien essentiel du courant conservateur, opposerait «son veto immédiat» à tout éloignement commercial vis-à-vis de la Chine, selon l'experte.

Une votation qui se mue en un test démocratique

Jair Bolsonaro a attaqué pendant des années, sans preuves, le système de vote électronique en vigueur au Brésil. Et il n'a jamais reconnu publiquement sa défaite de 2022 face à Lula. Le 8 janvier 2023, des milliers de ses partisans ont saccagé les sièges des principales institutions à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche.

Au début de sa campagne, Flavio Bolsonaro a semé le doute à propos des urnes électroniques, même s'il a ensuite affirmé qu'il respecterait les résultats. La semaine dernière, devant l'Assemblée générale de l'Onu, Lula a défendu un système électoral «moderne et robuste» et s'est engagé à empêcher les «ennemis de la démocratie, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de porter atteinte à la volonté populaire».

Quel avenir pour la Cour suprême au Brésil?



Les Brésiliens vont également voter dimanche pour leurs députés et renouveler aux deux tiers leurs sénateurs. Le Parlement est actuellement à forte majorité conservatrice.

Les sénatoriales ont une importance particulière car le prochain président pourra nommer jusqu'à quatre des onze juges de la Cour suprême, et ses nominations doivent être approuvées par la chambre haute.

En avril, le Sénat a rejeté le candidat de Lula pour le haut tribunal, ce qui ne s'était pas produit depuis plus d'un siècle. Lui-même sénateur, Flavio Bolsonaro ambitionne de destituer le juge Alexandre de Moraes, qui a conduit le procès de son père à la Cour suprême.

La haute juridiction est également plongée dans la tourmente: des enquêtes examinent les liens de plusieurs juges avec Daniel Vorcaro, banquier soupçonné d'une vaste fraude.

Amazonie et climat: absents de la présidentielle au Brésil

Le Brésil joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique car il abrite une grande part de la forêt amazonienne. Mais le sujet n'a pratiquement pas été évoqué durant la campagne électorale.

La déforestation a fortement diminué sous le gouvernement Lula, et il promet de l'éradiquer d'ici 2030. Il est cependant critiqué pour son soutien à l'exploration pétrolière près de l'embouchure de l'Amazone.

A l'image de Donald Trump, Flavio Bolsonaro se refuse à attribuer le réchauffement climatique à l'activité humaine. Il a promis de mettre fin à la déforestation d'ici 2029, mais le soutien appuyé dont il bénéficie de la part de l'agro-négoce jette une ombre sur cet engagement.