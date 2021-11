Des cerfs infectés auraient créé un réservoir de Covid aux Etats-Unis

«Si le virus a la possibilité de trouver un hôte alternatif en plus des humains, une sorte de réservoir, de refuge, cela permet au virus de continuer à circuler même si toute la population humaine est immunisée. Il deviendra alors de plus en plus compliqué de gérer voire d’éradiquer le virus. Si nous voulons continuer à être proactifs contre les variants – et ne pas être surpris par l’apparition soudaine de l’un d’entre eux – il est urgent de continuer à surveiller le Sars-CoV2 dans la faune, en particulier chez les animaux qui pourraient servir de réservoir, comme le cerf.»

Suresh Kuchipudi, vétérinaire spécialisé en virologie à l’Université de Pennsylvanie qui a co-dirigé l’étude.