Voici le poisson-globe ou poisson-ballon: son poison est mortel.

Le poisson le plus toxique du monde se répand en Méditerranée

Deux milligrammes seulement de son venin suffisent à tuer un homme: le poissons-globes à tête de lièvre s'installe pas très loin de chez nous.

Tobias Esser

De nombreux touristes associent les vacances en Croatie à des excursions dans des villes historiques comme Dubrovnik, Split ou Pula et à de longues plages. L'eau de l'Adriatique est généralement chaude et se prête donc parfaitement à la baignade. Mais la découverte du pêcheur Anton Vidović pourrait bien mettre un sérieux coup de frein aux plaisirs de la baignade.

Lundi dernier, Vidović a sorti sept poissons de l'eau devant l'île de Ceja, écrit l'«Aquarium Pula» sur Facebook. Son filet contenait des poissons-globes à tête de lièvre, l'espèce de poisson la plus toxique au monde. La tétrodotoxine, une neurotoxine, se trouve dans les gonades (organe sexuel) et le foie de ce poisson. Deux milligrammes seulement suffisent à tuer un être humain, explique l'université de Pula.

«Cette espèce est invasive»

Neven Iveša, de l'université Jurja Dobrila de Pula, a reçu le poisson capturé et a lancé un avertissement:

«L'espèce est invasive. Elle est passée de la mer Rouge à la Méditerranée via le canal de Suez»

A l'origine, elle est originaire des régions tropicales des océans Indien et Pacifique, poursuit Iveša:

«En raison de l'absence de prédateurs naturels, elle a un impact négatif sur la biodiversité de l'Adriatique et constitue une menace pour la pêche et les pêcheurs.»

Les pêcheurs doivent être prudents lorsqu'ils rencontrent le poisson-globe et ne le manipuler qu'avec des gants. Ce poisson est difficile à reconnaître sur la terre ferme, où il ne gonfle pas. Ses caractéristiques les plus visibles sont son museau anguleux et ses puissantes incisives.

Image: www.imago-images.de

Leurs dents font de ces poissons un fléau pour les pêcheurs de l'Adriatique, car elles leur permettent de déchirer les filets . L'université de Pula indique que le poisson-globe se plaît dans les eaux de plus en plus chaudes de l'Adriatique et que nous devons nous attendre à ce qu'il continue à se répandre.