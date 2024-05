Cette araignée porte un nom de vampire. ch media, dr (montage watson)

Nosferatu se répand: cette araignée cannibale est-elle dangereuse?

L'araignée Nosferatu se répand en Suisse. Elle peut mordre et a une taille impressionnante. Mais est-elle dangereuse? Une arachnologue nous dit de quoi est réellement capable cette petite bête.

Bruno Knellwolf / ch media

Huit pattes, huit yeux. Lorsqu'une grosse araignée comme la Nosferatu court sur un mur de la salle de bains le matin, c'est la frayeur garantie. Nosferatu comme le vampire du film de Friedrich Murnau, sorti en 1922. Avec un tel nom, rien d'étonnant à ce que l'on raconte des choses horribles sur cet arachnide. On dit notamment que cette Zoropsis spinimana mord les humains et les chiens, qu'elle est venimeuse, dangereuse et bien plus encore.

Originaire du pourtour méditerranéen, elle se répand en Suisse depuis les années 1990. On l'observe surtout dans les habitats urbains. Récemment, les signalements se sont multipliés à Genève, Lausanne, Bâle, Zurich et Lucerne.

Mais pour l'arachnologue Karin Urfer, cela ne suffit pas pour démontrer une propagation à large échelle. La conservatrice du Musée d'histoire naturelle de Saint-Gall explique:

«Les gens perçoivent davantage cette espèce et la signalent plus souvent à cause de la multiplication des reportages sur le sujet» Karin Urfer

Comme une piqûre de moustique

Nosferatu peut toutefois mordre. Elle fait partie des rares araignées dont les crochets peuvent pénétrer la peau humaine. Rassurez-vous: la morsure de Nosferatu ne ferait pas plus mal qu'une piqûre de moustique, selon les experts. Mais cette araignée ne s'attaque de toute façon que très peu aux humains.

C'est un animal nocturne qui dort sur sa toile pendant la journée. On ne peut donc l'observer que la nuit. L'araignée chasse alors les moustiques, les mouches et autres insectes. Les Nosferatu sont aussi cannibales et elles ont déjà été observées en train de dévorer ses congénères. Une université française mène actuellement une étude où elle analyse le contenu intestinal de cet animal. Cela permettra d'en apprendre davantage sur son régime alimentaire.

Tout va bien en Europe

La Nosferatu n'est pas plus toxique qu'une autre araignée. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Son venin est avant tout destiné aux insectes et il est bien trop faiblement dosé pour être dangereux pour l'humain, rassure Karin Urfer.

«Une morsure ne contient pas nécessairement du venin» Karin Urfer

Dans le monde, il n'y a que quelques espèces à craindre réellement sur cet aspect: la Phoneutria en Amérique du Sud, l'Atrax robustus en Australie, la veuve noire — présente dans le monde entier —, ainsi que l'araignée violoniste brune, dans la région méditerranéenne. Mais depuis 1956, aucun décès dû à une morsure d'araignée n'a été signalé en Europe.

Minorité allogène

Revenons à Nosferatu, qui fait partie des plus grandes araignées présentes en Suisse, tout comme la Tégénaire noire, la Dolomèdes des marais et la chiracanthe nourrice. Elles constituent une minorité parmi les 1000 espèces d'araignées indigènes.

La plupart des araignées du pays mesurent moins de quatre millimètres. D'une taille similaire à celle de Nosferatu, la tégénaire domestique est beaucoup plus fréquente. Les deux se ressemblent et sont souvent confondues.

Elle aussi fait l'objet de fake news. On la décrit comme la terreur des ménagères, car elle s'invite régulièrement le matin dans la salle de bain, en particulier dans le lavabo. La légende veut ainsi que l'araignée arrive dans la maison depuis les égouts via les canalisations. Ce n'est en fait pas vrai. La tégénaire domestique n'a pas les poils caractéristiques des arachnides qui lui permettraient de monter sur des surfaces lisses. Si elle tombe dans le lavabo en cherchant de l'eau, ce sera fini pour elle.

Ce ne sont pas insectes

Les araignées existent depuis longtemps, leurs fossiles les plus anciens datent d'il y a 410 millions d'années. C'est plus vieux que les dinosaures. Selon Karin Urfer, il existe encore aujourd'hui des araignées qui ressemblent beaucoup aux espèces primitives. On les classe souvent à tort parmi les insectes, alors qu'elles font partie des arachnides, une classe d'arthropodes.

Il existe environ 52 000 espèces d'araignées dans le monde, réparties sur toute la planète, même au Groenland et dans les îles subantarctiques. 5500 vivent en Europe, les 1000 espèces présentes en Suisse sont très diversifiées, car elles rencontrent des habitats divers. On trouve des araignées aussi bien dans les régions chaudes de Suisse que dans les milieux glaciaires, où elles se nourrissent de puces des glaciers.

Les araignées perçoivent leur environnement avant tout grâce aux nombreux poils sensoriels présents sur leur corps. Ceux-ci détectent les moindres vibrations de l'air, ce qui leur permet de sentir les moindres mouvements des proies ou notre respiration. Certaines voient les couleurs et la lumière polarisée, alors que des spécimens aveugles vivent dans les grottes.

Parade nuptiale

En fait, on en sait beaucoup trop peu sur les araignées, admet la conservatrice, qui fait partie d'un petit cercle de chercheurs en Suisse désireux de combler les lacunes de la science en la matière. Karin Urfer se passionne tout particulièrement pour les araignées sauteuses.

«Elles sont capables de danser et d'effectuer une parade nuptiale»

Aussi connues sous le nom d'araignées paon, elles tentent de séduire en dansant, ce qui a déjà fait le buzz sur Youtube. La pisaure admirable essaie, elle, de charmer sa partenaire en lui offrant un cadeau. Pour cela, elle capture une mouche qu'elle emballe dans de la soie et l'apporte à la femelle comme cadeau de mariage. Mais après l'accouplement, le mâle doit rapidement s'enfuir, sinon il risque d'être dévoré par la femelle.

Le mâle de la pisaure admirable n'est pas non plus complètement tombé sur la tête. Certains emportent une pierre au lieu d'une mouche pour tromper la femelle. Pendant leur sommeil, les araignées ressemblent également aux humains: elles bougent les muscles de leurs yeux comme nous le faisons lorsque nous rêvons et on peut observer chez elles des modèles de sommeil paradoxal.

Des animaux fascinants

Les toiles d'araignées sont un autre sujet de fascination. La nosferatu ne se donne pas cette peine et n'en construit pas. La famille des Araneoidea crée en revanche des toiles classiques, d'autres font des toiles en relief ou des toiles en hotte. Certaines espèces peuvent produire huit types de soie, qui présentent des propriétés différentes en termes de résistance à la tension et d'extensibilité.

La soie est utilisée pour la construction de cocons et le «ballooning», elles produisent un fil qui leur permet de se laisser porter par le vent. Celui-ci sert aussi pour la construction d'habitations, de tubes et de toiles. La soie d'araignée est également utilisée en médecine:

«Les premiers succès dans la reconstruction de tissus nerveux se dessinent déjà» Karin Urfer

Les araignées continuent pourtant de nous faire paniquer. L'experte pense qu'on fait tout pour maintenir cette phobie qui se transmet de génération en génération. Selon elle, cela est expliqué par un arrière-plan socioculturel. Urfer évoque le livre de Gotthelf L'araignée noire et le lien souvent fait au Moyen-Âge avec le diable. Selon elle, ces animaux fascinants méritent qu'on ose s'y intéresser.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)