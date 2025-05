L'animal a été secouru mardi soir au fond du canyon Bryce. Image: Imago

Cette chatte a survécu à un drame

L'animal et ses propriétaires ont chuté de 115 mètres dans un canyon aux Etats-Unis. Il a été retrouvé pratiquement indemne à côté de leurs corps sans vie.

Une chatte d'une douzaine d'années a survécu après être tombée du haut d'un canyon de 115 mètres de profondeur dans l'ouest des Etats-Unis, a annoncé jeudi une association de protection des animaux. Ses deux propriétaires, qui ont aussi chuté, sont en revanche morts.

Le félin «a été retrouvé dans une cage de transport noire, sale et rayée, mais semblait avoir assez bien supporté la chute», a indiqué l'organisation Best Friends Animal Society dans un communiqué.

Cette chatte est une miraculée. Image: X

L'animal a été secouru mardi soir au fond du canyon Bryce, dans un parc national de l'Etat de l'Utah, à côté des corps sans vie de ses deux propriétaires, âgés de 45 et 58 ans, selon le bureau du shérif local. Le couple est mort entre lundi et mardi.

La chatte, désormais baptisée «Mirage», a été confiée par les autorités à la Best Friends Animal Society. «Elle était un peu endolorie, mais s'est montrée amicale lorsqu'on l'a examinée et elle a bu et mangé toute seule», a raconté l'organisation. (jzs/ats)