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L'élan Emil paralyse le trafic ferroviaire à Varsovie

Vidéo: watson

Cet élan a fichu un sacré bazar

Un élan s’est égaré sur les voies de la gare centrale de Varsovie, où il a perturbé le trafic pendant plusieurs heures.
14.09.2026, 16:0614.09.2026, 16:06

«Attention, voyageurs! Nous avons un visiteur indésirable à la gare de Warszawa Centralna. En raison de l’arrivée inattendue de l’élan Emil, le trafic sur les quais trois et quatre est temporairement interrompu», a annoncé dimanche soir la compagnie ferroviaire polonaise sur la plateforme X. Elle a accompagné son message d’une photo montrant l’élan, visiblement épuisé, à proximité de l’une des voies souterraines.

Le sauvetage de l’animal s’est révélé complexe, car les quais et les voies de la gare centrale de Varsovie se trouvent sous terre. Dans un premier temps, les policiers et les secouristes appelés par des voyageurs ne savaient pas quoi faire d’Emil, a rapporté la chaîne TVN24. Ce sont finalement des spécialistes de la faune sauvage des services forestiers municipaux qui ont anesthésié l’élan à l’aide d’une fléchette

Des images de la chaîne TVN24 montrent une douzaine de pompiers et d’agents forestiers hissant l’élan inconscient sur un tapis avant de le sortir des voies. Emil a ensuite été transporté jusqu’au hall de la gare, situé à l’étage supérieur. Un véhicule destiné au transport d’animaux sauvages l’a finalement ramené dans la forêt.

Reste à savoir comment l’animal a réussi à gagner le centre de Varsovie, une ville de deux millions d’habitants. (sda/dpa/hun)

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