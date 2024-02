Charlotte fait partie de l'espèce des raies pastenague. Image d'illustration. Image: Shutterstock

Un requin se cacherait derrière la grossesse de cette raie

La grossesse inattendue - et a priori impossible - d'une raie pastenague, dans un aquarium de Caroline du Nord, a alerté les spécialistes.

Anna-Lena Janzen / t-online

Un mystère agite les eaux d'ordinaire calmes de l'Aquarium&Shark Lab ECCO d'Hendersonville, en Caroline du Nord. Charlotte, une raie pastenague, est en gestation. Le problème? Aucun congénère mâle ne partage son écosystème.

Un phénomène rarissime

Lorsque Charlotte a commencé à gonfler en septembre, le personnel de l'aquarium s'est d'abord inquiété. On craint un cancer. Pourtant, un examen plus approfondi permet rapidement de découvrir la cause véritable de ce renflement, par échographie: Charlotte est enceinte.

Selon les chercheurs, deux possibilités peuvent expliquer ce phénomène a priori impossible. D'abord, la parthénogenèse: un processus extrêmement rare de reproduction unisexuée, durant lequel les foetus se forment à partir d'ovules individuels non fécondés.

Des traces de morsures

Une seconde piste n'est pas à exclure: Charlotte aurait pu s'accoupler avec l'un des requins mâles les plus jeunes du bassin. Des traces de morsures sur les bords des nageoires de Charlotte semblent appuyer cette théorie. Lors des rapports sexuels, le requin mâle mord souvent les nageoires pectorales de la femelle afin d'avoir plus de prise. «Mi-juillet 2023, nous avons introduit dans ce bassin deux requins bambous à taches blanches mâles âgés d'un an. On n'avait pas pensé qu'il pourrait y avoir un accouplement», a indiqué Brenda Ramer, fondatrice et directrice de l'aquarium.

La période de gestation des raies pastenagues est généralement de trois à quatre mois. Dans un avenir proche, Charlotte devrait mettre au monde jusqu'à quatre petits. Le personnel de l'aquarium et les chercheurs sont tout aussi enthousiastes. Ils prévoient de mener des tests ADN après la naissance.

Malgré leurs différences, requins et raies sont en fait étroitement liés. Ils appartiennent tous deux au groupe des poissons cartilagineux, qui se reproduisent par fécondation interne. Selon les scientifiques, leur comportement d'accouplement est également similaire. L'avenir nous dira si tel était le cas de Charlotte et son voisin de bassin.