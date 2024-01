Il aurait filmé pour la première fois un bébé requin blanc

Vidéo: watson

Cette vidéo de grand requin blanc intrigue les chercheurs

Un youtubeur aurait réussi un exploit: il a pu filmer, pour la première fois, ce qui semble être le petit d'un grand requin blanc.

Anna-Lena Janzen / t-online

Plus de «International»

Un article de

Il y a encore beaucoup d'inconnues sur la vie dans les profondeurs de l'océan. Le déroulement des naissances des grands requins blancs en fait partie, car les chercheurs n'ont pas pu en observer jusqu'à présent.

Or, un youtubeur aurait récemment fait une découverte très importante: en juillet dernier, sur une plage près de Santa Barbara en Californie, Carlos Gauna a pris pour la première fois en photo un spécimen que certains experts identifient comme un requin blanc nouveau-né.

Est-ce à cela que ressemble un bébé requin blanc? Image: youtube/TheMalibuArtist

Comment a-t-il trouvé l'animal?

Le site du sud de la Californie pourrait servir de nurserie aux grands requins blancs. Ces dernières années, Carlos Gauna y a observé des femelles requins probablement «enceintes», comme il l'a écrit dans un post sur Instagram. En effet, le prédateur est ovovivipare: les œufs se développent et éclosent dans l'utérus de la femelle.

«Ce petit requin blanc, qui avait presque l'air albinos, est apparu à la surface» Carlos Gauna à la BBC

Le youtubeur a fait voler son drone plus près, et d'autres détails lui sont apparus. Le petit requin était entièrement blanc, mais la couche blanche semblait s'écailler. Ce jour-là, Carlos Gauna était accompagné de Phil Sternes, un spécialiste des requins de l'Université de Californie. Celui-ci aurait également été bouleversé par la découverte.

Le scientifique a expliqué à la BBC qu'il avait surtout remarqué la forme du requin: ses nageoires étaient plus rondes que d'habitude. C'est quelque chose que l'on observe chez les embryons de requins et les nouveau-nés. Selon le chercheur, cette couche blanche pourrait être la preuve que le requin vient de naître, et a encore une substance visqueuse sur le corps.

Un autre chercheur, James Worthington de l'université de San Diego, les a aidés à déterminer la taille du requin. En se basant sur la distance entre le drone et la surface de la mer, il a calculé une longueur d'environ 1,5 mètre – à peu près la taille d'un nouveau-né.

Un bébé requin blanc ou une maladie inconnue?

Certains autres biologistes marins ont, toutefois, mis en garde contre la conclusion hâtive selon laquelle s'agissait véritablement d'un requin blanc nouveau-né. Ainsi, Chris Lowe, du laboratoire des requins de l'Université d'Etat de Californie, a déclaré à la BBC qu'il existait d'autres explications pour la couche blanche.

«Il pourrait s'agir d'un requin souffrant d'une maladie de peau, ou de toute une série d'autres choses auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Malheureusement, il s'agit d'un échantillon d'un seul individu. Je pense que de nombreux scientifiques seront d'accord pour dire que nous avons besoin de beaucoup plus de preuves pour considérer cette zone comme un lieu d'élevage de petits.» Chris Lowe, du laboratoire des requins de l'Université d'Etat de Californie

Voici la vidéo en question Vidéo: watson

Dans un rapport sur leur découverte, Phil Sternes et Carlos Gauna ont reconnu que le requin souffrait peut-être d'une maladie de peau. Phil Sternes a toutefois écrit:

«La particularité de ce requin est qu'il a une couche blanche sur la peau»

Il a effectué des recherches approfondies à ce sujet dans la littérature, mais n'a rien trouvé de concordant. Il pourrait aussi s'agir d'une maladie de la peau qui n'a jamais été documentée, ce qui serait également une découverte majeure. Les deux hommes estiment, cependant que cette théorie ne tient pas compte des autres preuves tirées des enregistrements de Carlos Gauna: la forme des nageoires et la taille du requin.

Qui est ce Youtubeur?

Carlos Gauna s'est fait connaître sur YouTube sous le nom de «The Malibu Artist» et prend des photos de requins vus du ciel avec son drone. Ses vidéos YouTube, qui ont déjà été visionnées plusieurs dizaines de millions de fois, montrent souvent des grands requins blancs nageant près des humains.

«Cela augmente parfois mon rythme cardiaque. Mais je n'ai pas encore vu de requin avoir un comportement agressif à proximité d'un être humain»

Armé de son drone et de beaucoup de patience, il espère maintenant être un jour le premier à filmer la naissance d'un requin blanc.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder