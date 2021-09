Si jamais, le squelette de ce tricératops va être vendu aux enchères

Le dinosaure «Big John» a vécu dans Laramidia, île-continent qui existait sur ce qui correspond, aujourd’hui, à une zone entre le Mexique et l’Alaska.

C’est le plus grand tricératops connu à ce jour et il partira, dans quelques semaines, chez un propriétaire privé, grâce à une vente aux enchères qui se déroulera en octobre à Paris.

Pour faire parvenir Big John à Paris, il a fallu une journée complète de chargement en Italie, plusieurs jours de transports. Le squelette a été acheminé dans des caisses en bois certifiées pour le transport aérien, avec des structures mousseuses et des résines spéciales pour que les vibrations et tremblements n’abîment pas les os.

Estimé entre 1,3 et 1,6 million de francs

«Pour ce type de pièce, seules une dizaine de personnes peuvent être intéressées dans le monde. À chaque fois, on voit des profils nouveaux arriver. On a vu des propriétaires de lieux insolites qui veulent investir pour attirer des clients. Il y a également des passionnés de sciences, de paléontologie. Ceux-là sont souvent assez jeunes, issus des nouvelles technologies, il s’agit de la génération Jurassic Park. Ils ont vu les films et ont baigné dans cette mythologie hollywoodienne.»

france inter