L'Islande a pris une décision «dévastatrice et inexplicable»

Alors que la chasse à la baleine avait été suspendue pendant plus de deux mois au nom du bien-être animal, le pays nordique vient de l'autoriser à nouveau. Les groupes de défense des droits des animaux sont scandalisés.

Le gouvernement islandais a donné son feu vert à la reprise de la chasse à la baleine vendredi sous de strictes conditions. Cela après l'avoir suspendue pendant plus de deux mois au nom du bien-être animal. «La chasse à la baleine peut reprendre demain», a indiqué le ministère de l'Agriculture et de la pêche jeudi.

Une décision très mal accueillie

Cette décision est très mal accueillie par les groupes de défense des droits des animaux qui espéraient la fin de cette pratique controversée, après la suspension de la chasse décidée fin juin. La Humane Society International a réagi dans un communiqué:

«Cette décision est dévastatrice et inexplicable»

Chasse à la baleine en Islande. Image: Stone RF

Fin juin, le gouvernement avait décidé de suspendre la chasse après la publication d'un rapport demandé par le gouvernement qui a conclu que la chasse n'était pas conforme à la loi islandaise sur le bien-être animal.

Une pêche plus rentable

L'unique titulaire d'une licence de pêche en Islande «devra suivre la réglementation mise en place aujourd'hui par le ministère», ont précisé les autorités. Cette réglementation «prévoit des exigences plus fortes et détaillées en termes d'équipement et de méthode de chasse, et une surveillance renforcée», a-t-il ajouté.

La licence de pêche de la dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, expire en 2023. Elle a déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche. L'Islande est l'un des trois derniers pays avec la Norvège et le Japon à autoriser la chasse à la baleine. (mat/ats)