Le «roi» des ours roumains abattu par un prince du Liechtenstein

La chasse est interdite en Roumanie, mais cela ne vaut visiblement pas pour le prince Emanuel, qui a tiré le «plus grand» des ours bruns du pays.

Le «plus grand» des ours bruns roumains a été abattu par un prince du Liechtenstein lors d'une partie de chasse, ont déploré mercredi deux ONG. La police de l'environnement a ouvert une enquête.