Vidéo: watson

Voici pourquoi vous ne devez pas avoir peur de cette vidéo cauchemardesque

La scène est digne d'un film d'horreur: un chirurgien tente d'extraire de l'oreille d'une jeune femme un serpent plutôt combatif.

Une vidéo angoissante fait le tour d'Internet. Elle montre un serpent jaune coincé dans l'oreille d'une femme. Un médecin tente d'extirper le reptile qui, de son côté, ne se laisse pas faire du tout. Le chirurgien multiplie les tentatives aux moyens d'outils divers. Frustration ultime: la vidéo se termine sans que l'on sache si la dame en question a été libérée de la bestiole.

A l'origine de cette vidéo virale, on retrouve la publication Facebook d'un certain Chandan Singh, elle a pour légende: «Le serpent s'est introduit dans l'oreille». Une phrase qui fait flipper à coup sûr tous les phobiques des serpents (et sans doute un peu tout le monde). Alors est-il encore possible de dormir sur ses deux oreilles sans se retrouver avec une bestiole dedans?

Pour commencer, Michel Ansermet, directeur d'Aquatis, à Lausanne, a quelques indices quant à l'espèce en question: «ça pourrait être un Elaphe carinata carinata juvenile», indique l'expert qui constate, toutefois:

«Par contre, au vu de la taille de la tête, le serpent doit faire environ 30 cm de longueur. Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que le serpent y passe… en plus comment aurait-il fait demi-tour dans l’oreille?»

Vous l'aurez compris, les experts contactés par watson sont dubitatifs. Difficile pour eux d'imaginer qu'un serpent puisse se positionner de cette manière dans un canal auditif... Les herpétophobes (et les autres) peuvent donc se rassurer, cette vidéo est donc bien à remiser dans la catégorie film d'épouvante. (jah)