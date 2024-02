Le «navire de la mort» dans le port du Cap

Une odeur nauséabonde au Cap entraîne une enquête de la part de la municipalité: un cargo rempli d'animaux dans le port est à l'origine de cette odeur.

Au Cap, en Afrique du Sud, une odeur nauséabonde dans le centre-ville a entraîné, lundi, une enquête de la municipalité. A l'origine, on pensait qu'une fuite dans les installations d'évacuation des eaux usées pouvait être à l'origine de ce désagrément.

Mais Zahid Badroodien, membre de la mairie, a ensuite annoncé sur X qu'un bateau dans le port de la ville était la source de cette odeur immonde. Le cargo, qui transporte 19 000 animaux d'élevage, est en route du Brésil vers l'Irak, comme l'ont rapporté les médias locaux.

Critiques des défenseurs des animaux

Le navire, qui porte le nom d'Al-Kuwait, n'a toutefois pas seulement fait parler en raison de son odeur désagréable. Les défenseurs des animaux ont critiqué le transport des bêtes sur le bateau, qu'ils ont qualifié de «navire de la mort». Le Conseil national de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) a précisé que des vétérinaires étaient montés à bord du navire pour vérifier l'état des animaux.

Image: Cape of Good Hope SPCA

«L'odeur est révélatrice des conditions terribles auxquelles les animaux sont soumis, après avoir passé deux semaines et demie à bord, avec une accumulation de matières fécales et d'ammoniac. La puanteur à bord est inimaginable, et les animaux y sont confrontés tous les jours», a écrit la SPCA dans un communiqué:

«Nous demandons instamment à la population de penser à la détresse de ces êtres sensibles, confinés dans un espace restreint avec une ventilation et une hygiène limitées, alors que nous poursuivons nos efforts pour assurer leur bien-être.»

Le navire devrait partir

La ville du Cap a elle aussi condamné les conditions de vie des animaux à bord du navire. La municipalité a également demandé à l'autorité portuaire et à l'agence de protection des frontières de surveiller les éventuels rejets illégaux de déchets de l'Al-Kuwait dans le port. Jusqu'à présent, aucun cas de ce type n'a été confirmé.

Les autorités portuaires ont indiqué que le navire devrait partir mardi. Le bien-être et le traitement humain des animaux à bord sont la «priorité absolue», comme on peut le lire dans un communiqué. Le vétérinaire d'Etat a autorisé le navire à accoster et à prendre des aliments pour animaux avant de poursuivre son voyage vers l'Irak.

