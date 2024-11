Sur cette image tirée d'une vidéo, la police escorte les supporters du Maccabi Tel Aviv vers le métro. Keystone

Les Pays-Bas dénoncent des «attaques antisémites contre des Israéliens»

Des agressions ont visé jeudi à Amsterdam des supporters du Maccabi Tel-Aviv. Cinq personnes ont été conduites à l'hôpital, 69 autres ont été arrêtées.

Les heurts qui ont éclaté jeudi à Amsterdam en marge du match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv ont fait au moins 5 blessés. «Jusqu'à présent, on sait que cinq personnes ont été emmenées à l'hôpital et que 62 personnes ont été arrêtées», a déclaré la police d'Amsterdam sur X.

Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, va se rendre sous peu à Amsterdam pour une «visite diplomatique urgente» après ces heurts, ont annoncé ses services vendredi. Sur le réseau social X, le chef de la diplomatie de l'Etat hébreu nouvellement nommé, a dénoncé de «terribles attaques terroristes barbares et antisémites», qui «sont un signal d'alarme retentissant pour l'Europe et le monde entier».

Un premier avion destiné à rapatrier les Israéliens se trouvant à Amsterdam a décollé vendredi de l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv.

Les Pays-Bas ont eux dénoncé des «attaques antisémites inacceptables contre des Israéliens». «Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées» et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis», a précisé le premier ministre néerlandais, Dick Schoof, ajoutant que le calme était revenu dans la capitale néerlandaise.

Benjamin Netanyahu, disant considérer «l'effroyable incident avec la plus grande gravité» et «exiger (des autorités néerlandaises) d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers».

«Un pogrom antisémite»

«Nous voyons avec horreur ce matin les images et les vidéos choquantes que nous espérions ne plus jamais voir depuis le 7 octobre: un pogrom antisémite qui se déroule actuellement contre les supporters du Maccabi Tel-Aviv et les citoyens israéliens au coeur d'Amsterdam», écrit le président israélien Isaac Herzog dans un communiqué.

La police d'Amsterdam avait indiqué jeudi être «particulièrement vigilante» sur son compte X, après avoir rapporté plusieurs incidents, notamment un drapeau palestinien arraché d'une façade «par des inconnus».

Dans l'après-midi, une centaine de supporters israéliens s'étaient rassemblés sur la place du Dam, entourés d'un grand dispositif policier, avant de se rendre au stade Johan Cruyff, dans le sud-ouest de la capitale néerlandaise.

Un rassemblement propalestinien condamnant la venue du club israélien était initialement prévu aux abords du stade, mais avait été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie d'Amsterdam pour des raisons de sécurité.

Sur X, des vidéos montrent des violences commises contre des supporters israéliens ou supposés tels.

Dans cette vidéo, un supporter israélien, après avoir été jeté dans un canal, est apparemment sommé de dire «Free Palestine».

Dans cette autre vidéo ci-dessous, ce sont des supporters du Maccabi Tel-Aviv qui profèrent des «Arabes», alors qu'ils sont en route vers le stade.

Dans le contexte de la guerre à Gaza

Ces incidents interviennent à un moment où Israël est en guerre sur deux fronts, contre le Hamas à Gaza avec pour objectif de détruire le mouvement islamiste palestinien après le massacre du 7 octobre 2023 perpétré sur le territoire israélien, et contre le Hezbollah pro-iranien au Liban, qui soutient le Hamas.

Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, qui a prêté serment dans la nuit devant le Parlement, s'est entretenu avec son homologue néerlandais, Caspar Veldkamp.

Selon ses services, «il a souligné le sérieux avec lequel Israël considère les attaques violentes d'ampleur contre ses citoyens à Amsterdam pendant la nuit» et a demandé que les autorités néerlandaises assurent la sécurité des supporters pour leur transfert vers l'aéroport.

