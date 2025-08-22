C'est une triste première au Moyen-Orient: l'ONU déclare la famine sur le territoire palestinien. Keystone

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état «catastrophique».

Après des mois de mise en garde contre une famine dans le territoire ravagé par la guerre, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme de l'ONU basé à Rome, a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza et qu'elle devrait s'étendre aux gouvernorats de Deir el-Balah et Khan Younès d'ici fin septembre.

Cette famine «aurait pu être évitée» sans «l'obstruction systématique d'Israël», a accusé le responsable de la coordination des affaires humanitaire des Nations unies, Tom Fletcher.

«C'est une famine que nous aurions pu éviter si on nous l'avait permis. Pourtant, la nourriture s'accumule aux frontières en raison de l'obstruction systématique d'Israël» Tom Fletcher

Lors d'un point de presse à Genève, il a ajouté que «cette famine va et doit nous hanter tous».

