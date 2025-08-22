L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

C'est une triste première au Moyen-Orient: l'ONU déclare la famine sur le territoire palestinien.Keystone
L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état «catastrophique».
Après des mois de mise en garde contre une famine dans le territoire ravagé par la guerre, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme de l'ONU basé à Rome, a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza et qu'elle devrait s'étendre aux gouvernorats de Deir el-Balah et Khan Younès d'ici fin septembre.
Cette famine «aurait pu être évitée» sans «l'obstruction systématique d'Israël», a accusé le responsable de la coordination des affaires humanitaire des Nations unies, Tom Fletcher.
«C'est une famine que nous aurions pu éviter si on nous l'avait permis. Pourtant, la nourriture s'accumule aux frontières en raison de l'obstruction systématique d'Israël»
Tom Fletcher
Lors d'un point de presse à Genève, il a ajouté que «cette famine va et doit nous hanter tous».
(Développement suit)
(mbr/afp)
La bande de Gaza est l'endroit où le plus grand nombre de travailleurs humanitaires ont été tués l'an dernier. La Valaisanne Sonam Dreyer-Cornut s'y rend pourtant à nouveau et témoigne de la situation sur place.
Alors que les discussions sur un cessez-le-feu se poursuivent en coulisses, les bombardements dans l'enclave palestinienne continuent et Israël s'apprête à prendre totalement le contrôle de Gaza-ville. Au milieu de tout cela se trouve Sonam Dreyer-Cornut. L’infirmière valaisanne s’y rend régulièrement pour Médecins sans frontières. Elle travaille actuellement dans un hôpital de Gaza-ville, où elle dirige et coordonne une équipe régionale.