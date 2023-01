Le nouveau Mac Mini vu du ciel. L'écran n'est pas inclus. image: Apple

Apple a dévoilé ses nouveautés et voici ce qu'il faut savoir

A la surprise générale, Apple a présenté, mardi, de nouveaux ordinateurs portables haut de gamme, de nouveaux mini-Macs et leur date de sortie.

Qu'est-ce qui change sur le Macbook Pro?

Les nouveaux modèles Macbook Pro d'Apple ne devraient non pas seulement être les plus puissants à ce jour, mais aussi établir de nouvelles références en matière d'autonomie de la batterie.

Selon le fabricant, le nouveau MacBook Pro peut tenir jusqu'à 22 heures avec une seule charge de batterie, à savoir la plus longue de tous les Macs. La nouvelle norme WLAN WiFi 6E serait prise en charge, ce qui serait jusqu'à deux fois plus rapide que la génération précédente.

Le design extérieur n'a pas changé, le boîtier est en aluminium. image: Apple

Les nouveaux modèles de MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max peuvent être commandés dès mardi 17 janvier sur le site internet. Ils seront disponibles à la boutique Apple dans 27 pays et régions, y compris la Suisse.

Dans son communiqué de presse, Apple promet:

«Les utilisateurs qui passent d'un modèle Mac équipé d'un processeur Intel bénéficient de performances, d'une autonomie de batterie, d'une connectivité et d'une productivité nettement supérieures. Le MacBook Pro offre en outre des performances constantes, qu'il soit branché sur le secteur ou sur batterie.»

Il y a trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), un slot SDXC, un port HDMI 2.1, le câble de chargement magnétique MagSafe 3 et une prise casque. image: apple

Avec jusqu'à 96 gigaoctets de mémoire vive, la configuration la plus chère (M2 Max avec CPU douze cœurs) devrait suffire même pour les travaux très exigeants, commente golem.de.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces est disponible à partir de 2199 francs (et un peu moins cher pour le secteur de l'éducation) et le nouveau MacBook Pro 16 pouces à partir de 2749 francs.

Les nouveaux ordinateurs portables haut de gamme devraient être livrés à partir du mardi 24 janvier et seront disponibles dans les Apple Stores et chez les revendeurs Apple agréés.

Pour rappel, Apple avait lancé en octobre 2021 de nouveaux modèles de MacBook Pro (14 et 16 pouces). Des observateurs indépendants parlent maintenant de mise à jour des modèles, car quinze mois plus tard, il ne fallait pas s'attendre à de grands changements de design. Il s'agit néanmoins d'une mise à niveau importante qui apporte non seulement plus de puissance de calcul, mais aussi plus de puissance graphique. En outre, Apple passe à la norme de signal vidéo HDMI 2.1. Cela permet pour la première fois de connecter un écran externe 8K.

Comment a été présenté le nouveau matériel?

Pas d'événement spécial cette année, mais une vidéo publiée sur le compte YouTube d'Apple. Pendant 18 minutes, John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, y présente le «programme» dans l'Apple Park.

La vidéo donne des informations sur la conception du processeur et les performances des nouvelles puces. Seul Tim Cook, le patron d'Apple, n'apparaît pas du tout.

Que propose le nouveau Mac Mini?

Outre les nouveaux MacBooks Pro, Apple a également lancé mardi le nouveau Mac Mini. Le petit ordinateur de bureau est disponible à partir de 649 francs avec une puce M2. Avec la nouvelle puce M2 Pro, le plus petit Mac est disponible à partir de 1399 francs.

Le modèle avec puce M2 dispose de deux ports Thunderbolt 4 et prend en charge jusqu'à deux écrans externes. Le nouveau Mac Mini avec M2 Pro dispose de quatre ports Thunderbolt 4 et prend en charge jusqu'à trois écrans.

L'arrière du Mac Mini avec la puce M2. image: Apple

L'arrière du Mac Mini plus cher avec la puce M2 Pro. image: Apple

Les deux modèles disposent de deux ports USB-A, d'un port HDMI, d'un port Gigabit Ethernet avec une option pour 10 Go (supplément de 110 francs) et d'une prise casque améliorée (pour les casques à haute impédance).

Le design extérieur ne change pas. La livraison est prévue à partir du 24 janvier.

Quels sont les Mac les plus populaires?

Selon des études de marché indépendantes, le MacBook Pro est, malgré son prix relativement élevé, le modèle le plus populaire de la gamme de produits Mac d'Apple, comme le rapporte 9to5Mac. Il représente plus de la moitié des ventes de Mac (54%).

Il est intéressant de noter que le Mac Mini et le Mac Studio ne représentaient qu'une infime partie des ventes de Mac de bureau, avec 4% chacun, et qu'ils ne constituaient qu'une infime partie du grand tout, avec 1% des ventes totales de Mac.

Ces chiffres ont été relevés fin 2022. Seul l'avenir nous dira si les nouveaux modèles présentés aujourd'hui changeront quelque chose à la grande popularité du MacBook Pro.

(dsc)