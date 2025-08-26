Les troupes ukrainiennes fortifient massivement le sud du pays. Ici, une tranchée près d'Orikhiv. Le chat est autant une protection contre les rats qu'une compagnie bienvenue. capture d'écran cnn

Kiev transforme une ville en forteresse: «Nous tiendrons jusqu’au bout»

Souterrains fortifiés, filets improvisés contre les drones et soldats épuisés sur le front: dans la région de Zaporijia, les troupes ukrainiennes se préparent à une éventuelle offensive russe.

Les positions défensives ukrainiennes dans la région de Zaporijia ont été considérablement renforcées. Selon un reportage de la chaîne américaine CNN, les soldats de la 65e brigade mécanisée creusent profondément dans le sol afin de mieux se protéger en cas d’attaque russe.

Près de la ville d’Orikhiv, non loin de la ligne de front au sud du pays, un vaste réseau de tranchées et de tunnels souterrains est en construction, consolidé par des poutres de bois.

Oisif, un soldat tue l'ennui dans une tranchée fortifiée. Image: capture d'écran CNN

Ces abris servent non seulement de protection contre l’artillerie, mais aussi de refuges pour se reposer. Malgré les récentes initiatives diplomatiques aux Etats-Unis et en Europe, une fin imminente de la guerre semble peu probable:

«Nous voulons y croire, mais ce n’est pas ce que nous ressentons» Un fantassin de 53 ans à CNN.

En parallèle à la défense, les forces ukrainiennes poursuivent des actions offensives. CNN rapporte qu’elles ont récemment attaqué à l’aide de drones un train-citerne russe dans la région occupée de Zaporijia, afin de perturber les lignes de ravitaillement.

Des images du train-citerne en flammes. capture d'écran CNN

Pour protéger leurs propres axes logistiques, plus de 160 kilomètres de routes sont désormais recouverts de filets anti-drones improvisés, parfois fabriqués à partir de vieux filets de pêche.

On peut voir sur cette image les filets qui recouvrent la petite ville d'Orikhiv. Image: capture d'écran CNN

Selon Serhii Skybchyk, responsable de la communication de la brigade, la menace liée aux armes modernes s’intensifie constamment: «La zone de mort s’élargit presque chaque mois».

Les combattants de la 65e brigade subissent une forte pression. Les unités restent souvent deux semaines entières en première ligne avant de pouvoir se replier. Les pertes sont lourdes: d’après un chef de section, un homme de son groupe de six a été tué, et plusieurs autres blessés par des éclats, des frappes de drones et des tirs de mortier. Malgré ces conditions, beaucoup affirment qu’un retrait n’est pas envisageable, un fantassin insiste:

«Nous tiendrons jusqu’au bout»

Dans la ville voisine d’Orikhiv, qui comptait environ 14 000 habitants avant la guerre, quelque 800 civils vivent encore sur place. La plupart sont âgés, malades ou n’ont tout simplement aucun moyen de fuir. «Je n’ai nulle part où aller», confie une habitante restée seule avec ses deux chiens.

Rencontrée par CNN, cette dame compte bien rester chez elle. capture d'écran CNN

Selon Serhii Skybchyk, cette présence civile constitue une source de motivation supplémentaire pour les troupes: elle témoigne de la confiance placée dans l’armée, une confiance qu’il s’agit de ne pas trahir. (t-online)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder