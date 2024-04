En Suède, les citoyens ordinaires deviennent inspecteurs du stationnement grâce à une nouvelle application.

Une app permet de gagner de l'argent en dénonçant les voitures mal garées



Une nouvelle application suédoise fait grincer des dents dans le pays. Elle propose aux gens de recevoir une récompense financière en envoyant des photos de voitures parquées n'importe comment.



Niels Anner, copenhague / ch media

La Suède a trouvé une solution radicale. Dans la ville d'Uppsala, une application fraîchement lancée permet de gagner de l'argent en dénonçant des voitures mal garées. Tous ceux qui se sentent une vocation d'espions des parkings peuvent télécharger directement les photos de véhicules en tort. Une entreprise privée est aussitôt alertée.



Les contrôleurs se déplacent et localisent le véhicule fautif. Si le rapport se transforme en amende, l'informateur reçoit une récompense - directement par virement numérique. Cela rapporte tout de même 100 couronnes (8,50 francs) pour un tuyau réussi.



A Uppsala, de nombreux citoyens ont d'abord cru à un poisson d'avril. Mais l'application est bien réelle et devrait bientôt être lancée dans d'autres villes suédoises, selon ses développeurs. Toute personne possédant un numéro de sécurité sociale suédois et âgée de plus de seize ans peut y participer.



Un revenu d'appoint douteux

Grâce à l'application, cette tâche est désormais beaucoup plus efficace et elle permet en outre de gagner rapidement de l'argent. Le fondateur Erik Englund explique :



«Les contrôleurs de parking passent la majeure partie de leur journée à se promener et à trouver des véhicules mal garés»

L'application a suscité des réactions diverses. Les opposants à l'automobile jubilent et certains commentaires sur les réseaux sociaux louent le fait que l'on puisse enfin lutter efficacement contre les automobilistes mal garés, notamment ceux qui bloquent les places de stationnement réservées aux personnes handicapées.



D'autres Suédois s'agacent de ce concept de délation. Un commentaire ironique recommande de l'étendre à des domaines tels que les infractions liées aux déjections canines, au mauvais tri des déchets ou au travail au noir. Quelqu'un écrit:



«Il y avait quelque chose de similaire en Allemagne de l'Est. Cela s'appelait la Stasi»

D'autres s'inquiètent de la sécurité des participants. Ce n'est pas un hasard si les contrôleurs de parking sont souvent formés à la gestion des conflits, car les contrevenants sont souvent peu enclins à recevoir des amendes.



Le développeur de l'application admet:



«Ce n'est jamais drôle de recevoir une amende de stationnement. Mais je considère que nous faisons plus de bien que de mal»

S'il ne voit «aucun problème», il a quand même glissé des lunettes de soleil pour l'interview. Simple mesure de sécurité.

Traduit de l’allemand par Lara Lack