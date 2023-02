Le futur bloc de Riyad: «New Murabba» Image: Newmurabba

L'Arabie saoudite persévère dans sa folie des grandeurs

L'Arabie saoudite n'est pas avare d'annonces de méga-constructions utopiques. Cette fois-ci, le prince héritier ne présente pas un bâtiment au trait, mais un bâtiment en blocs. Il rappelle fortement la Kabaa, le lieu le plus saint de l'islam.

L'Etat du désert prévoit un nouveau projet gigantesque et audacieux. Un gratte-ciel en forme de cube doit être érigé au cœur de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite – et ouvrir ainsi une porte sur un nouveau monde.

Un monde utopique.

Dans lequel on voyage virtuellement vers Mars. Dans des mondes imaginaires ou dans un paysage sous-marin. Ou, plus basiquement, un endroit où l'on peut passer des vacances, acheter un appartement ou louer des bureaux.

Riyad doit être agrandie de 19 kilomètres carrés pour le projet appelé «New Murabba» (nouvelle place), qui doit permettre à des centaines de milliers de personnes d'y vivre. Le bâtiment devrait mesurer 400 mètres de haut, de large et de profondeur à la fois. Le volume du bloc suffirait à contenir 20 Empire State Buildings, a annoncé le prince héritier Mohammed bin Salman.

Entre le passé et le futur

La forme du bâtiment rappelle fortement celle de la Kaaba à La Mecque, le sanctuaire le plus important des musulmanes et des musulmans. Environ 800 kilomètres à vol d'oiseau séparent la future ville utopique du lieu de naissance et de la ville la plus sainte de l'islam.

La pièce maîtresse prévue n'a toutefois pas pour but d'attirer les pèlerins, mais de stimuler le tourisme. Le pays s'efforce de réduire sa dépendance au pétrole et de se débarrasser de son image d'Etat conservateur.

«New Murabba» doit être construit dans le centre-ville de Riyad. Image: Newmurabba

Le capitalisme , la nouvelle religion en Arabie saoudite

Il n'est pas certain que ce méga-projet trouve un écho favorable dans les milieux arabes. Murtaza Hussain, journaliste pour The Intercept, a tweeté: «Un nouveau sanctuaire devrait bientôt voir le jour en Arabie saoudite, à côté de la Kabaa. Mais celui-ci n'est pas dédié à Dieu, mais au capitalisme».

Au-delà des plans utopiques, le méga-bâtiment devrait abriter une université de technologie et de design ainsi que de nombreux lieux culturels et de divertissement. Autour du bâtiment, un système de transport dédié, un immense espace vert ainsi que des espaces de promenade et des pistes cyclables devraient voir le jour, améliorant ainsi la qualité de vie de la population - surtout celle des riches citoyens.

Le projet fait partie de ce que l'on appelle la Vision saoudienne 2030. L'immense complexe devrait ouvrir ses portes dans sept ans, en même temps que d'autres constructions utopiques telles que Neom. (cst)