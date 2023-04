Un vol digne de la Casa del Papel a eu lieu à l'aéroport de Toronto

Plus de 1,6 tonne d'or aurait disparu de l'espace de stockage de l'aéroport canadien. Image: shutterstock

Les autorités locales affirment qu'un tel méfait est très rare et que ce qu'il s'est passé n'avait eu aucun impact sur le trafic des voyageurs.

La police du Canada a annoncé jeudi enquêter sur un vol de l'équivalent de plus de 20 millions de dollars canadiens en or et biens de valeurs à l'aéroport de Toronto en début de semaine.

L'or et ces très chers objets sont arrivés lundi soir par avion et ont été déchargés et placés au sein d'un hangar logistique, avant que leur absence ne soit constatée peu de temps après. Stephen Duivesteyn, un responsable de la police locale

Il n'a donné aucun élément sur le mode opératoire ou sur un quelconque suspect. «Nos enquêteurs gardent toutes les pistes ouvertes», a-t-il dit à la presse:

«Le container contenant ces objets de valeur a été subtilisé avec des moyens illégaux depuis l'espace de stockage»

Selon le quotidien local Toronto Sun, ce serait plus de 1,6 tonne d'or qui se serait évaporé de l'aéroport - ce qui équivaudrait à bien plus que les 20 millions de dollars canadiens cités par les autorités. (ats/jch)