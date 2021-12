Un habitant de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, touche le jackpot... à deux reprises! Image: shutterstock

Pensant avoir oublié son billet de loterie, il gagne un double jackpot!

Un homme qui ne se souvenait plus s’il avait déjà acheté un billet de loterie avec les numéros de son choix en a acheté un second et a remporté deux gros lots avec la combinaison gagnante.

Un habitant de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, n'était pas sûr d'avoir acheté un billet pour le tirage de la loterie, alors il a rempli le formulaire en ligne. Résultats des courses: il touche le jackpot... à deux reprises!

«J'étais allongé dans mon lit en train de regarder un match de basket à la télé et je ne me souvenais plus si je l'avais rempli ou non (réd: le billet de loterie). J'ai continué à le remplir et le lendemain matin, mon fils m'a demandé pourquoi il y avait deux montants différents inscrits. J'ai réalisé que je l'avais rempli deux fois.» Scotty Thomas, le chanceux

Il s'est avéré que Scotty Thomas avait gagné 25 000 dollars (23 000 francs) par an, à vie, avec chaque billet du tirage du 27 novembre. Ce prix est le deuxième plus gros lot du tirage américain «Lucky for Life», derrière un gain de 1000 dollars par jour, à vie, selon l'organisation en charge de cette loterie.

«Quand j'ai réalisé que j'avais gagné, j'ai dû m'allonger sur le sol parce que je n'arrivais vraiment pas à y croire, a déclaré Thomas. C'est juste une bénédiction.» L'heureux vainqueur

Conducteur de camion à benne basculante, le vainqueur a opté pour une somme forfaitaire de 780 000 dollars pour les deux billets au lieu de paiements annuels. Comme le rapporte CNN, cet Américain, âgé de 49 ans, dit vouloir investir dans son entreprise, payer ses factures, aider sa famille et peut-être acheter une maison. On lui souhaite tout le bonheur du monde. (jch)