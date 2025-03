Un chanceux remporte le jackpot Euromillion

Un joueur autrichien a décroché le jackpot de 239 millions de francs à l’EuroMillions lors du tirage de vendredi soir. Cette somme dépasse le record du plus grand gain jamais remporté en Suisse.

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante à l'EuroMillions vendredi soir. Keystone

Pour gagner, il fallait jouer les numéros 10, 21, 30, 42 et 45 et les étoiles 1 et 9.

Un chanceux a remporté le jackpot de ce vendredi 28 mars en Autriche, selon un communiqué dans la nuit de Swisslos et de la Loterie Romande. Pas moins de 239 millions de francs étaient en jeu, soit plus que le record du plus grand gain remporté en Suisse.

L’EuroMillions est proposé dans neuf pays (France, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). Il donne lieu à deux tirages hebdomadaires, les mardi et vendredi.

(dal/ats)