faible pluie19°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Washington vise de nouveau la Cour pénale internationale

epa12308626 United States Secretary of State Marco Rubio looks on as US President Donald J Trump meets President of Ukraine Volodymyr Zelensky in the Oval Office of the White House in Washington, DC, ...
Les Etats-Unis «ont clairement et fermement exprimé leur opposition à la politisation de la CPI», a dénoncé Marco Rubio.Keystone

Washington vise de nouveau la Cour pénale internationale

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi prendre de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), qu'ils accusent de «politisation».
20.08.2025, 20:4520.08.2025, 20:45
Plus de «International»

Ils ont visé quatre magistrats, dont un juge français, une décision saluée par Israël mais décriée par la France et la Cour qui a dénoncé une «attaque flagrante».

Les sanctions américaines visent la juge canadienne Kimberly Prost, le juge français Nicolas Guillou, qui est impliqué dans le dossier du mandat d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que deux procureures adjointes, Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal).

Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville

Ils sont sanctionnés pour avoir «directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays», a expliqué le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, dans un communiqué.

Ces nouvelles sanctions viennent s'ajouter à celles annoncées début juin contre quatre autres magistrates de la CPI. Et en février, les Etats-Unis ont sanctionné le procureur de la CPI Karim Khan, qui avait initié une procédure contre des dirigeants israéliens.

«Politisation» de la CPI

Les Etats-Unis «ont clairement et fermement exprimé leur opposition à la politisation de la CPI», a dénoncé Marco Rubio. Il a souligné que l'institution basée à La Haye représentait «une menace pour la sécurité nationale et a été utilisée comme un instrument de guerre juridique contre les Etats-Unis et leur proche allié Israël».

Netanyahou accuse Macron «d'alimenter le feu antisémite»

Les Etats-Unis rejettent en particulier des procédures ayant visé des soldats américains en Afghanistan, suspectés de crimes de guerre présumés, ou encore les mandats d'arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la guerre dans la bande de Gaza.

«Institution impartiale»

Dans un communiqué, la CPI a qualifié les sanctions américaines d'«attaque flagrante contre l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale». Elle a assuré qu'elle «continuerait à remplir ses mandats, sans se laisser décourager» et «sans tenir compte d'aucune restriction, pression ou menace».

Les mesures annoncées consistent en une interdiction d'entrée sur le sol américain et le gel des avoirs éventuels détenus aux Etats-Unis et toute transaction financière avec eux.

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

La juge canadienne est sanctionnée pour son implication dans l'enquête de la CPI sur le personnel américain en Afghanistan, tandis que le juge français préside l'affaire concernant les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant.

Nicolas Guillou, juriste chevronné, a travaillé pendant plusieurs années aux Etats-Unis sous la présidence de Barack Obama, en tant que détaché au sein du ministère de la Justice pour y développer la coopération judiciaire avec la France.

Pour leur part, les procureures adjointes Shameem Khan et Mandiaye Niang sont sanctionnées pour leur soutien aux «actions illégitimes de la CPI contre Israël», notamment s'agissant des mandats d'arrêt.

Un ministre israélien veut accélérer un gros projet de colonisation

Le Premier ministre israélien, visé par un mandat d'arrêt depuis novembre 2024, a salué les sanctions américaines dans un communiqué publié par son bureau

«C'est une action décisive contre la campagne de diffamation et de mensonges visant l'Etat d'Israël (et son armée) en faveur de la vérité et de la justice.»

Consternation de la France

La France a elle exprimé sa «consternation», selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Elle «exprime sa solidarité à l'égard des magistrats visés par cette décision» et estime que les sanctions américaines sont «contraires au principe d'indépendance de la justice», a souligné un porte-parole.

Washington va surveiller les réseaux sociaux des immigrés

Ni les Etats-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI, juridiction permanente chargée de poursuivre et juger des individus accusés de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Ils ne reconnaissent pas sa capacité à poursuivre leurs ressortissants.

Au cours du premier mandat de Donald Trump, la CPI, en particulier sa procureure d'alors, Fatou Bensouda, avait déjà été la cible de sanctions américaines – levées par Joe Biden peu après son arrivée au pouvoir en 2021. (sda/ats/blg/afp/anp)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
Ces pays appellent à des «pauses humanitaires» au Soudan
Les Etats-Unis, la Suisse et plusieurs autres pays dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont appelé mercredi à des «pauses humanitaires» au Soudan. Ils se disent «consternés» par la dégradation de la situation dans ce pays ravagé par la guerre.
«La situation au Soudan s'aggravant et les besoins humanitaires atteignant des niveaux critiques, les parties au conflit doivent prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et permettre et faciliter l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin, conformément à leurs obligations», ont déclaré ces pays dans un communiqué commun au nom également de l'ONU et de l'Union africaine.
L’article