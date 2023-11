Voici le pays où les expatriés gagnent le plus d'argent

Une enquête d'un cabinet de conseil britannique révèle la destination la plus lucrative pour les expatriés. Et ce n'est pas la Suisse. Même si la Confédération reste le pays d'Europe avec les plus hauts salaires.

Plus de «International»

Vous souhaitez vous expatrier en 2024? Une étude du cabinet de conseil ECA International révèle quel est le pays le plus avantageux. Les salaires d’expatrié les plus élevés du monde se trouvent en Arabie saoudite. Et ce, malgré une baisse de 3% par rapport à l'année précédente.

Les sommes promises au Moyen-Orient «sont incroyablement généreuses», selon les contours de l'enquête. Ces payes confortables ont pour but d'encourager les expatriés à se rendre dans le royaume et s'y installer.

En outre, les étrangers ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des particuliers, mais doivent uniquement s’acquitter d’une taxe sur les dividendes s’ils possèdent une société.

Le Royaume-Uni, le pays qui coûte cher

Par le biais d'un communiqué, Oliver Browne, responsable des enquêtes sur la rémunération et les politiques chez ECA International, révèle par ailleurs que le Royaume-Uni, quant à lui, est devenu le pays le plus coûteux pour les entreprises qui souhaitent y envoyer des employés.

«La flambée des loyers a entraîné une augmentation de 15% du coût global des prestations, contribuant ainsi à ce que le coût des prestations pour les expatriés au Royaume-Uni soit le plus élevé au monde pour la deuxième année consécutive.» Olivier Browne

Dans le sillage du Royaume-Uni, les pays où les employeurs doivent allonger le chéquier pour y envoyer leurs salariés sont le Japon, l’Inde, la Chine continentale et Hong Kong.

Les salaires suisses sont les plus élevés d'Europe

En ce qui concerne les meilleurs salaires, la Suisse se classe deuxième, juste derrière l'Arabie saoudite. Olivier Browne rappelle toutefois que si les rémunérations sont élevées, «les coûts quotidiens dans la plupart des villes suisses le sont tout autant pour les expatriés».

«En raison des faibles impôts et des entreprises qui doivent payer moins pour les avantages sociaux, il reste relativement moins cher de délocaliser des travailleurs en Suisse qu'au Royaume-Uni» Olivier Browne

(svp)