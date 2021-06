Après 30 ans d'interdiction, le retour des fusils d'assaut en Californie?

En pleine recrudescence d'attaques et de meurtres par armes à feu, un juge interdit une règlementation californienne visant le contrôle des armes.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Un juge américain a annulé, vendredi, l'interdiction de fusils d'assaut en Californie, en vigueur depuis trois décennies, une décision aussitôt condamnée par le gouverneur de cet Etat, Gavin Newsom, dans un contexte de recrudescence des homicides liés aux armes à feu aux Etats-Unis.

Dans sa décision longue de 94 pages, le juge fédéral Roger T.Benitez a qualifié l'interdiction d'armes d'assaut (qui existe depuis 1989) d'inconstitutionnelle, défendant le droit aux Américains de posséder des fusils semi-automatiques. Son argument? Le voici: