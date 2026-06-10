Des «Flamingo» ukrainiens frappent une usine d'armement en Russie
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que des missiles de croisière de fabrication ukrainienne avaient frappé dans la nuit une usine d'armement russe dans le centre de la Russie, l'une des rares attaques de ce genre. L'Ukraine s'efforce de développer ses propres missiles pour compenser le manque de fourniture de ses alliés occidentaux.
«La nuit dernière, des FP-5 Flamingo ukrainiens ont frappé une usine militaire à Tcheboksary qui fournit à l'armée de l'occupant des composants pour des drones et des missiles», a déclaré le président ukrainien.
Il a publié une vidéo montrant un missile se dirigeant vers sa cible et des panaches de fumée au-dessus d'un bâtiment. Tcheboksary est une ville russe située à quelque 1000 kilomètres de la frontière, en Tchouvachie.
La vidéo en question 👇
We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026
Utilisation rare
Kiev avait testé en août 2025 son propre missile Flamingo d'une portée revendiquée de 3000 kilomètres. Son utilisation reste relativement rare.
«Tôt ce matin, Tcheboksary a été la cible d'une attaque (...). Nous travaillons à déterminer le nombre de victimes et l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures», a indiqué pour sa part Oleg Nykolaev, le gouverneur de Tchouvachie, région située à 600 km à l'est de Moscou.
Kiev a également frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Samara, en Russie, ainsi qu'un pétrolier russe en mer Noire, a indiqué l'état-major ukrainien.
Tomahawk
L'Ukraine produit certains missiles de type longue portée (Flamingo, Neptune) et reçoit de ses alliés européens des missiles de croisière Scalp français et Storm Shadow britanniques, mais en petites quantités.
Les Américains n'ont jusqu'ici pas livré les missiles Tomahawk que M. Zelensky espérait. Ces frappes de missiles sont les dernières en date d'un nombre croissant d'actions offensives menées sur le territoire russe par Kiev, plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (ats)