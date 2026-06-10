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Des «Flamingo» ukrainiens frappent une usine d'armement en Russie

Des «Flamingo» ukrainiens frappent une usine d&#039;armement en Russie
Le missile ukrainien et ses cibles, selon les images diffusées par Zelensky.Image: Capture d'écran X

Des «Flamingo» ukrainiens frappent une usine d'armement en Russie

Volodymyr Zelensky a affirmé que des missiles Flamingo de fabrication ukrainienne avaient frappé une usine en Russie. La structure est située à quelque 1000 kilomètres de la frontière.
10.06.2026, 12:3210.06.2026, 12:41

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que des missiles de croisière de fabrication ukrainienne avaient frappé dans la nuit une usine d'armement russe dans le centre de la Russie, l'une des rares attaques de ce genre. L'Ukraine s'efforce de développer ses propres missiles pour compenser le manque de fourniture de ses alliés occidentaux.

«La nuit dernière, des FP-5 Flamingo ukrainiens ont frappé une usine militaire à Tcheboksary qui fournit à l'armée de l'occupant des composants pour des drones et des missiles», a déclaré le président ukrainien.

Il a publié une vidéo montrant un missile se dirigeant vers sa cible et des panaches de fumée au-dessus d'un bâtiment. Tcheboksary est une ville russe située à quelque 1000 kilomètres de la frontière, en Tchouvachie.

Utilisation rare

Kiev avait testé en août 2025 son propre missile Flamingo d'une portée revendiquée de 3000 kilomètres. Son utilisation reste relativement rare.

«Tôt ce matin, Tcheboksary a été la cible d'une attaque (...). Nous travaillons à déterminer le nombre de victimes et l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures», a indiqué pour sa part Oleg Nykolaev, le gouverneur de Tchouvachie, région située à 600 km à l'est de Moscou.

Des ouvriers inspectent ici des missiles de croisière Flamingo dans une usine secrète de Fire Point. (Photo d&#039;archive)
Des ouvriers inspectent des missiles de croisière Flamingo dans une usine secrète. (Photo d'archive)Image: Efrem Lukatsky / AP / dpa

Kiev a également frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Samara, en Russie, ainsi qu'un pétrolier russe en mer Noire, a indiqué l'état-major ukrainien.

Tomahawk

L'Ukraine produit certains missiles de type longue portée (Flamingo, Neptune) et reçoit de ses alliés européens des missiles de croisière Scalp français et Storm Shadow britanniques, mais en petites quantités.

Les Américains n'ont jusqu'ici pas livré les missiles Tomahawk que M. Zelensky espérait. Ces frappes de missiles sont les dernières en date d'un nombre croissant d'actions offensives menées sur le territoire russe par Kiev, plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (ats)

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