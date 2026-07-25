Les secours et la police interviennent près du lieu où une personne a trouvé la mort et une quinzaine d'autres ont été blessées après qu'une voiture aurait percuté la foule en périphérie du défilé du Christopher Street Day (CSD) à Berlin, le 25 juillet 2026. Image: AFP

Un véhicule fonce dans la foule et fait au moins un mort à la gay pride de Berlin

Un mort et une quinzaine de blessés: un véhicule a percuté des participants à la marche des fiertés samedi soir dans le parc Tiergarten de Berlin, a indiqué la police.



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Plusieurs personnes ont été blessées et une est décédée, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dans le parc Tiergarten de Berlin, où s'achevait samedi soir la marche des fiertés, probablement percutées par une voiture, a indiqué la police de la capitale allemande.

L'incident impliquant un véhicule utilitaire en marge de la gay pride a fait «certains» blessés «graves», a déclaré le porte-parole de la police Florian Nath.

«On présume qu'un véhicule a pénétré dans le parc Tiergarten, a percuté plusieurs personnes et les a blessées»

Le véhicule a été abandonné sur place dans le parc Tiergarten, un secteur boisé de la capitale où se termine le défilé, et le ou les occupants sont recherchés, selon la police.

Les blessés sont actuellement pris en charge par les services de secours.

«Nous recherchons activement des personnes soupçonnées d'être impliquées dans les faits», a déclaré la police sur le réseau social WhatsApp.

«Rentrez chez vous, s'il vous plaît»

Les festivités sont annulées, la police demandant aux participants de «ne pas traverser» le parc par les bois, mais d'emprunter uniquement les rues. «Rentrez chez vous, s'il vous plaît», ont demandé les organisateurs sur Instagram.

Plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes avaient participé à la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne.

La fin du défilé se faisait sur la rue du 17 Juin, une longue artère qui traverse le Tiergarten jusqu'à la porte de Brandebourg où des concerts se sont tenus depuis vendredi.

(sda/ats/afp)