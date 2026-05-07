Un missile de croisière Flamingo, ici dans l'usine secrète du fabricant ukrainien Fire Point, le 16 novembre 2025. AP / Efrem Lukatsky

L'efficacité de cette arme phare de l'Ukraine remise en cause

Voilà près d'un an que le missile de croisière ukrainien «Flamingo» est en service. Cependant, de nouveaux doutes sur l'efficacité de cette arme viennent d'émerger.

Peter Riesbeck / t-online

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Officiellement, le missile de croisière ukrainien baptisé «Flamingo» est considéré comme un grand succès. Mardi encore, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, faisait état, sur la plateforme X, d'attaques effectuées avec cette arme contre plusieurs cibles en Russie. Parmi elles figurerait notamment une usine d'armement de la ville de Tcheboksary, située à quelque 1500 kilomètres de la frontière. L'usine serait chargée de fabriquer des équipements de navigation pour la marine russe.

Le missile Flamingo a été présenté l'année dernière. A l'image de l'oiseau dont il porte le nom, son fuselage est peint en rose. Nombreux sont ceux, en Ukraine comme à l'étranger, qui le considèrent comme le secret du succès ukrainien. Mais l'efficacité du Flamingo a été remise en question à plusieurs reprises.

Des résultats à prendre avec des pincettes

La plateforme d'investigation indépendante Oboronka a analysé des données publiques qui sèment le doute sur la fiabilité du missile de croisière. Au total, la plateforme a passé en revue 23 attaques menées avec des Flamingo, en prenant en compte les données communiquées par l'armée ukrainienne, mais davantage encore les images satellitaires accessibles au public.

Le résultat de cette analyse est surprenant: selon ses conclusions, sur 23 missiles tirés, six seulement ont atteint les environs de la zone cible, et deux seulement ont eu des impacts notables. Il est à noter qu'une attaque ne peut pas être clairement attribuée à une arme précise. Les auteurs de l'étude reconnaissent:

«Il est difficile de tirer de ces données des conclusions sur l'efficacité de l'ensemble du système d'armes.»

L'expert en missiles Fabian Hoffmann fait en outre remarquer sur le portail spécialisé hartpunkt.de:

«Même des dégâts limités pourraient ralentir simultanément plusieurs lignes d'assemblage, si les composants qui y sont produits venaient à manquer pendant une période prolongée.»

Une start-up fondée en 2022

Le missile de croisière Flamingo est fabriqué par la société Fire Point. Fondée après l'invasion russe de 2022, cette entreprise est le plus grand fabricant ukrainien de drones à longue portée. Fire Point se trouve actuellement, selon ses propres déclarations, dans la phase finale du développement de deux nouveaux missiles balistiques supersoniques.

Le plus petit, le FP-7, doté d'une portée d'environ 300 kilomètres, devrait être déployé dans un avenir proche. Le plus grand, le FP-9, est sur le point d'être testé. Il pourrait emporter une ogive de 800 kilogrammes sur une distance pouvant atteindre les 850 kilomètres, ce qui placerait la capitale russe, Moscou, à la portée de l'arsenal ukrainien.

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Le cofondateur et concepteur en chef de l'entreprise, Denys Chtiljerman, s'est dit convaincu que des attaques contre des projets phares de Poutine dans la capitale russe provoqueraient un changement de cap au sein de la direction du Kremlin.

Fire Point produit actuellement chaque jour des centaines de drones à environ 45 000 francs pièce, ainsi que trois missiles de croisière de type Flamingo à environ 550 000 francs pièce. Denys Chtiljerman publie régulièrement sur les réseaux sociaux des preuves du succès des armes fabriquées par Fire Point.

Le carburant du Flamingo est notamment produit au Danemark, non loin de la ville frontalière allemande de Flensbourg. Des observateurs soupçonnent que ce site de production serait à l'origine d'une recrudescence de survols de drones au Danemark à la fin de l'été dernier. La Russie est suspectée d'en être l'instigatrice.