L'oeuvre d'un robot vendue plus d'un million de francs aux enchères

Ai-Da, le robot-artiste devant son oeuvre, jeudi. Keystone

Le monde de l'art a franchi une nouvelle étape avec la première vente aux enchères, jeudi, d'une oeuvre entièrement réalisée par un «robot-artiste».

Un portrait du mathématicien anglais Alan Turing a été octroyé jeudi pour 1,2 million d'euros (1,13 million de francs suisses) devenant la première oeuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères, a annoncé Sotheby's.

L'oeuvre, intitulée «A.I. God» (Dieu de l'intelligence artificielle ou IA), réalisée par «Ai-Da», le premier artiste robot ultraréaliste au monde, a pulvérisé les prévisions pour atteindre 1,3 million de dollars, lors d'une vente en ligne par la maison d'enchères.

Etape dans l'histoire de l'art

«Le prix de vente record atteint aujourd'hui pour la première oeuvre d'art d'un artiste robot humanoïde mise aux enchères marque une étape de l'histoire de l'art moderne et contemporain et reflète l'intersection croissante entre la technologie de l'intelligence artificielle et le marché mondial de l'art», a déclaré la maison de vente.

«La valeur fondamentale de mon travail est sa capacité à servir de catalyseur au dialogue sur les technologies émergentes», a déclaré le robot artiste, qui s'exprime par le biais d'une IA.

Le robot ultraréaliste ressemble à une femme avec de grands yeux et une perruque brune, et est l'un des plus perfectionné au monde.

Ai-Da porte un nom inpsiré d'Ada Lovelace, considérée comme une pionnière de l'informatique, et a été conçue par Aidan Meller, spécialiste de l'art moderne et contemporain.

Robot-artiste

Ce robot-artiste, qui utilise l'IA pour créer des tableaux ou des sculptures, dispose de caméras dans ses yeux et ses mains bioniques. Il se déplace et s'exprime de manière autonome, sans intervention humaine.

Alan Turing, un mathématicien et cryptologue pendant la Seconde Guerre mondiale, considéré comme l'un des pères de l'informatique, s'était inquiété des futurs usages de de l'IA dès les années 1950.

Les oeuvres d'Ai-Da nous demandent «où le pouvoir de l'IA nous mènera, ainsi que de la course mondiale à l'exploitation de ce pouvoir», a-t-il ajouté. (ats/afp)