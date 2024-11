MétéoSuisse va utiliser l'intelligence artificielle

Un arc-en-ciel dans le ciel suisse. Keystone

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) et le Swiss Data Science Center (SDSC) ont signé un contrat-cadre visant à utiliser l’intelligence artificielle. L’objectif est de développer des méthodes perfectionnées pour la collecte de données, les prévisions météo et pour la compréhension du climat, indique un communiqué commun publié lundi:

«Au cours des quatre prochaines années, MétéoSuisse et l’infrastructure nationale de recherche dans le domaine de la science des données (le SDSC) collaboreront pour développer et mettre en œuvre l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA)»

MétéoSuisse observe le temps et le climat depuis plus de 160 ans et utilise depuis plusieurs décennies un modèle de prévision météorologique à haute résolution sur la région des Alpes. Ce trésor de données a un immense potentiel pour diverses applications de l’IA.

Des améliorations sont attendues sur toute la chaîne de création de valeur:

Cela va de l’amélioration des prévisions à courte échéance jusqu’aux prévisions de développement de tempêtes dans les prochaines heures ;

; Et l’augmentation de la précision des prévisions météo pour les dix prochains jours.

D’autres développements possibles pourraient être l’utilisation plus automatisée de nouvelles techniques de mesure et le contrôle de la qualité des mesures. L’IA permet également d’augmenter le niveau de détail de l’observation du climat passé, mais aussi pour le climat futur.

Ces analyses sont une base essentielle pour l’adaptation au changement climatique. Elles décrivent le potentiel de l’énergie éolienne ou du photovoltaïque ou aident à évaluer le risque de crues, note encore MétéoSuisse. (sda/ats)