Enchères à New York: un Monet vendu 74 millions de dollars

Christie's a réalisé un record lors de la mise aux enchères de diverses œuvres d’art ce jeudi, à New York. Un Monet a été vendu 74 millions de dollars.

«Le bassin aux nymphéas» de Claude Monet (illustration). Keystone

Le chef-d'oeuvre du peintre français impressionniste Claude Monet, «Le bassin aux nymphéas», a été vendu aux enchères 74 millions de dollars, jeudi, à New York. Christie's a réalisé au total 640 millions de dollars de ventes durant cette soirée exceptionnelle.

Ce montant cumulé est un record depuis 2017 pour une seule soirée de ventes d'oeuvres d'art appartenant à différents collectionneurs, s'est félicitée la maison d'enchères dans un communiqué.

Le clou de la soirée, «Le bassin aux nymphéas» (1917-1919) de Claude Monet, estimé à 65 millions de dollars (58.7 millions de francs), est parti pour 74 millions de dollars sous le marteau du commissaire-priseur.

L’avenir d’un musée assuré

Durant la même soirée, trois tableaux de Paul Cézanne, dont «Fruits et pot de gingembre» adjugé à près de 39 millions de dollars, ont été vendus au bénéfice du musée Langmatt de Baden, en grande difficulté financière. Grâce au montant de la vente des trois toiles, soit 44,8 millions de dollars, l'avenir du musée est assuré, a-t-il indiqué.

«Fruits et pot de gingembre» de Paul Cézanne (illustration). Keystone

D'autres records individuels ont été battus jeudi soir: l'oeuvre du peintre expressionniste américain du XXe siècle Richard Diebenkornn, «Recollections of a Visit to Leningrad», a été vendue 46 millions de dollars et «Untitled», de sa compatriote Joan Mitchell, est parti pour 29 millions.

«Recollections of a Visit to Leningrad» de Richard Diebenkornn (illustration). Keystone

Dans un contexte de crises internationales, les maisons d'enchères Sotheby's et Christie's se réjouissent d'un marché de l'art et du luxe à la santé insolente, tiré par la Chine et l'Asie, et «sans indication» de ralentissement après un cru 2022 exceptionnel, à plus de 16 milliards de dollars de ventes cumulées. (lal/ats)